Dodik u Čikagu prisustvuje osveštanju objekata manastira u Libertvilu

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje osveštanju obnovljenog konaka i Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri Manastiru Svetog Save u Libertvilu kod Čikaga.
Dodik je ranije istakao da je obnovu pomogla i Republika Srpska.
Prethodno je posjetio Akademiju "Sveti Sava" u Čikagu odakle je poručio da Srbi u Čikagu grade budućnost, ne zaboravljajući jezik, tradiciju i identitet.
"Daleko od otadžbine, ali čvrsto vezani za svoje korijene", poručio je Dodik.
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