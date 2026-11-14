Dodik u Čikagu prisustvuje osveštanju objekata manastira u Libertvilu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje osveštanju obnovljenog konaka i Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri Manastiru Svetog Save u Libertvilu kod Čikaga.

Dodik je ranije istakao da je obnovu pomogla i Republika Srpska.

Prethodno je posjetio Akademiju "Sveti Sava" u Čikagu odakle je poručio da Srbi u Čikagu grade budućnost, ne zaboravljajući jezik, tradiciju i identitet.

"Daleko od otadžbine, ali čvrsto vezani za svoje korijene", poručio je Dodik.