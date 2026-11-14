Logo

Dodik u Čikagu prisustvuje osveštanju objekata manastira u Libertvilu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
14.11.2026 18:12

Komentari:

3
Milorad Dodik u Čikagu
Foto: Instagram/mdodik.official

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje osveštanju obnovljenog konaka i Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri Manastiru Svetog Save u Libertvilu kod Čikaga.

Dodik je ranije istakao da je obnovu pomogla i Republika Srpska.

Prethodno je posjetio Akademiju "Sveti Sava" u Čikagu odakle je poručio da Srbi u Čikagu grade budućnost, ne zaboravljajući jezik, tradiciju i identitet.

"Daleko od otadžbine, ali čvrsto vezani za svoje korijene", poručio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Čikago

Komentari (3)

Pročitajte više

savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić

Republika Srpska

Romić: Prisustvo Dodika u Čikagu poruka da Republika Srpska ne zaboravlja svoj narod

4 h

0
Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije

Republika Srpska

Dodik: Predstava Draška Stanivukovića se bliži kraju, a onda će doći neko ko zna

4 h

4
Republika Srpska je u Čikagu uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke već i onim što se ostavlja potomcima, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Republika Srpska

Dodik: U Čikagu smo uz zajednicu koja razumije kako se čuva srpsko ime

13 h

10
Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Poznata prva imena za novu Vladu Srpske i Dom naroda

1 d

4

Više iz rubrike

savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić

Republika Srpska

Romić: Prisustvo Dodika u Čikagu poruka da Republika Srpska ne zaboravlja svoj narod

4 h

0
Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije

Republika Srpska

Dodik: Predstava Draška Stanivukovića se bliži kraju, a onda će doći neko ko zna

4 h

4
Rukovodstvu i svim zaposlenima Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini čestitam krsnu slavu, Svete Kozmu i Damjana.

Republika Srpska

Minić: O bijeljinskoj bolnici se govori s povjerenjem

7 h

1
Savo Minić slava bolnice Sv Vračevi

Republika Srpska

Minić prisustvuje obilježavanju slave Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima