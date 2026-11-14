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Dodik: Osveštanje Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija veliki je i radostan događaj za Srbe

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АТВ редакција
14.11.2026 20:42

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Dodik u Čikagu
Foto: ZIPAPHOTO/Stevan Paunov

Osveštanje obnovljenog Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija u Libertvilu veliki je i radostan događaj za Srbe u Americi, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Uz manastir Svetog Save, ovaj dom će okupljati naš narod i biti mjesto gdje će djeca učiti svoj jezik, upoznavati svoje korijene i rasti u pravoslavnoj vjeri", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Istakao je da srpska pravoslavna crkva objedinjuje naš narod gdje god da živi.

"Pod njenim svodovima čuvamo zajedništvo i vezu sa zavičajem, a daleko od otadžbine osjećamo da smo među svojima. Ponosan sam što je Republika Srpska pomogla obnovu ovog centra. Naša je obaveza da budemo uz svoj narod u Americi i da zajedno ostavimo djeci mjesto kojem će se vraćati i u kojem će znati da pripadaju. Dijele nas velike daljine, ali nas povezuju ista vjera, isto ime i ljubav prema svom narodu", poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Čikago

Libertvil

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