Dodik: Osveštanje Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija veliki je i radostan događaj za Srbe

"Uz manastir Svetog Save, ovaj dom će okupljati naš narod i biti mjesto gdje će djeca učiti svoj jezik, upoznavati svoje korijene i rasti u pravoslavnoj vjeri", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Istakao je da srpska pravoslavna crkva objedinjuje naš narod gdje god da živi.

Osveštanje obnovljenog Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija u Libertvilu veliki je i radostan događaj za Srbe u Americi. Uz manastir Svetog Save, ovaj dom će okupljati naš narod i biti mjesto gdje će djeca učiti svoj jezik, upoznavati svoje korijene i rasti u pravoslavnoj vjeri. Srpska pravoslavna crkva objedinjuje naš narod gdje god da živi. Pod njenim svodovima čuvamo zajedništvo i vezu sa zavičajem, a daleko od otadžbine osjećamo da smo među svojima. Ponosan sam što je Republika Srpska pomogla obnovu ovog centra. Naša je obaveza da budemo uz svoj narod u Americi i da zajedno ostavimo djeci mjesto kojem će se vraćati i u kojem će znati da pripadaju. Dijele nas velike daljine, ali nas povezuju ista vjera, isto ime i ljubav prema svom narodu. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 14, 2026

"Pod njenim svodovima čuvamo zajedništvo i vezu sa zavičajem, a daleko od otadžbine osjećamo da smo među svojima. Ponosan sam što je Republika Srpska pomogla obnovu ovog centra. Naša je obaveza da budemo uz svoj narod u Americi i da zajedno ostavimo djeci mjesto kojem će se vraćati i u kojem će znati da pripadaju. Dijele nas velike daljine, ali nas povezuju ista vjera, isto ime i ljubav prema svom narodu", poručio je Dodik.