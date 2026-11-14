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Dodik: Budite sigurni sačuvaćemo Republiku Srpsku

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АТВ редакција
14.11.2026 20:05

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Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin dodijelio je danas Orden Svetog Mardarija predsjedniku Miloradu Dodik i poželio da ga časno nosi na srpskim grudima da pomaže Crkve i srpski narod.
Foto: ZIPAPHOTO/Stevan Paunov

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u obraćanju okupljenima kod manastira Svetog Save u Libertvilu kod Čikaga da su Srbi i danas pod napadima civilizacijskog ugrožavanja hrišćanstva na prostoru Balkana ali da će Republika Srpska sigurno biti sačuvana.

"Budite sigurni da ćemo Republiku Srpsku sačuvati sa dominantnim hrišćanskim pravoslavnim obilježjima", istakao je Dodik za šta je dobio veliki aplauz.

On je naveo da muslimani u Republici Srpskoj uživaju slobodu, ali da Srbi u drugom dijelu BiH, odnosno FBiH, ne uživaju slobodu.

Ukazao je i da danas horde migranata hodaju ovim prostorima i da mi pokušavamo da ostanemo stabilni.

"Šta ćemo mi čistiti kada nikoga nismo ni doveli, migranti su krenuli prema zapadnoj Evropi nisu krenuli prema nama i ne želimo da ih zadržimo", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin dodijelio je danas Orden Svetog Mardarija predsjedniku Dodik i poželio da ga časno nosi na srpskim grudima da pomaže Crkve i srpski narod.

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