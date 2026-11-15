"Potrebno formiranje ministarstva ekonomije"

Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ocijenio je da je u Republici Srpskoj potrebno formirati ministarstvo ekonomije.

"Trebaju nam resursi, kvalitetni ljudi i politička volja. Da nakon toga vidimo na koju stranu da idemo i kako da razvijamo ekonomiju Republike Srpske", izjavio je Trivić u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

On je rekao da su poslodavci detaljno razradili ovaj prijedlog i uputili ga Vladi Republike Srpske.

"Pričali smo sa više ministara koji su saglasi sa tim. Mi ćemo insistirati na tome", naglasio je Trivić.

Na pitanje koje je rješenje za pad prerađivačke industrije, on je istakao da su vođeni konstruktivni razgovori sa Vladom Republike Srpske i da će biti izdvojena sredstva za tu oblast.

"Ovo je dugoročan proces, a rezultate ćemo vidjeti tek za nekoliko godina. Mi 10 godina ukazujemo da će biti problemi u prerađivačkoj industriji za koju ni sami nismo svjesni koliko je važna za Republiku Srpsku. Potrebno je uspostavljanje saradnje između fakulteta i privrede, uspostavljanje Naučno-tehnološkog parka i kreditnih linija za investicije u tehnološki razvoj", objasnio je Trivić.

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On smatra da je potrebno da ugledati se na Kinu i njihov razvoj privrede.

"Evropa nas je greškom ubijedila da će tržište sve probleme regulisati. Kinezi nisu napravili svoju privredu na tržištu, već uz pomoć države koja je usmjeravala privredu gdje treba da ide. Kina `ubija` Evropu, a mi smo isto tako dio Evrope i osjetimo te posljedice", kaže Trivić.

Prema njegovim riječima, Memorandumom o saradnji sa Vladom Republike Srpske definisane su oblasti koje je potrebno unaprijediti.

"To su obrazovanje jer ako nemamo pametne ljude ne možemo ništa ni proizvoditi i tu su potrebne reforme. Potrebno je nastaviti sa rastom turizma i unaprijediti prirodne resurse", naveo je Trivić.

Istakao je da su prioriteti poljoprivreda i prehrambena industrija, te digitalizacija države koja je temelj digitalnog suvereniteta Republike Srpske, odnosno da se upravlja svojim resursima i raspolaže sa ekonomskim podacima.

"Za ovo nam ne treba puno, samo odluka i motivacija ljudi da završe ono što je interes Republike Srpske", ocijenio je Trivić.