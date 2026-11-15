U Banjaluci sjednica Predsjedništva PSS-a

Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti održana sjednica Predsjedništva Pokreta "Sigurna Srpska".

Republika Srpska Sjednica GO SDS-a, oglasio se Branko Blanuša: Nisam kandidat! Sjednica će biti održana u prostorijama PSS-a. Snimanje kadrova će biti omogućeno u 14.30 časova, a izjave su planirane po završetku sjednice, najavljeno je iz ovog pokreta.

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