U Banjaluci sjednica Predsjedništva PSS-a

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci će danas biti održana sjednica Predsjedništva Pokreta "Sigurna Srpska".
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Sjednica će biti održana u prostorijama PSS-a. Snimanje kadrova će biti omogućeno u 14.30 časova, a izjave su planirane po završetku sjednice, najavljeno je iz ovog pokreta.
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