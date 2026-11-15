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U Banjaluci sjednica Predsjedništva PSS-a

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АТВ редакција
15.11.2026 10:04

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3
Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na konferenciji za medije, 5. jula.
Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti održana sjednica Predsjedništva Pokreta "Sigurna Srpska".

СДС

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Sjednica će biti održana u prostorijama PSS-a. Snimanje kadrova će biti omogućeno u 14.30 časova, a izjave su planirane po završetku sjednice, najavljeno je iz ovog pokreta.

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PSS

Draško Stanivuković

Komentari (3)

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