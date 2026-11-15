Stevandić: Kuća je svetinja i dolaziti nepozvan je nekultura i nepristojnost

Ljudi nisu robovi, a političke partije nisu robovlasničke organizacije, poručio je lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Sloboda mišljenja, odlučivanja i udruživanja je osnovno pravo, regulisano zakonom baš kao i vlasništvo mandata.

Porodica i dom su svetinje! Zaštićene su ustavom! Organizacije se raspadnu zbog loše politike i lidera",napisao je on na Iksu.

Republika Srpska Vrh SDS-a usred noći došao pred kuću Vladimira Ćopića koji je napustio stranku

On kaže da je dolazak pred nečiju kući, a da nisi pozvan uvijek bila nekultura.

"Neki nauče prije, a neki poslije, da je kuća, dom, mjesto gdje čovjek živi sa svojom porodicom, nešto što ga odvaja od svega drugog i zbog čega se osjeća normalnim. Kuća je uvijek bila svetinja, a prilazak tuđoj kući, a da nisi pozvan uvijek je bio terorizam i uvijek je bila nekultura i nepristojnost i znak da sa tobom nešto nije u redu ko god i kome god da dođe", rekao je Stevandić.

Ljudi nisu robovi a političke partije nisu robovlasničke organizacije. Sloboda mišljenja, odlučivanja i udruživanja je osnovno pravo,regulisano zakonom baš kao i vlasništvo mandata. Porodica i dom su svetinje! Zaštićene su ustavom! Organizacije se raspadnu zbog loše politike i lidera ! https://t.co/GkXKlNnldS — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) November 15, 2026

Podsjećamo, poslanik Vladimir Ćopić, koji je napustio SDS i pristupio Klubu poslanika Ujedinjene Srpske, optužio je rukovodstvo SDS-a za unutrašnje podjele. Najavio je krivične prijave zbog kasnovečernjeg dolaska stranačkog rukovodstva pred njegovu porodičnu kuću, a poručio je i da neće vratiti poslanički mandat.