Stevandić: Kuća je svetinja i dolaziti nepozvan je nekultura i nepristojnost

Autor:ATV redakcija
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Ljudi nisu robovi, a političke partije nisu robovlasničke organizacije, poručio je lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Sloboda mišljenja, odlučivanja i udruživanja je osnovno pravo, regulisano zakonom baš kao i vlasništvo mandata.
Porodica i dom su svetinje! Zaštićene su ustavom! Organizacije se raspadnu zbog loše politike i lidera",napisao je on na Iksu.
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Vrh SDS-a usred noći došao pred kuću Vladimira Ćopića koji je napustio stranku
On kaže da je dolazak pred nečiju kući, a da nisi pozvan uvijek bila nekultura.
"Neki nauče prije, a neki poslije, da je kuća, dom, mjesto gdje čovjek živi sa svojom porodicom, nešto što ga odvaja od svega drugog i zbog čega se osjeća normalnim. Kuća je uvijek bila svetinja, a prilazak tuđoj kući, a da nisi pozvan uvijek je bio terorizam i uvijek je bila nekultura i nepristojnost i znak da sa tobom nešto nije u redu ko god i kome god da dođe", rekao je Stevandić.
Ljudi nisu robovi a političke partije nisu robovlasničke organizacije.
Sloboda mišljenja, odlučivanja i udruživanja je osnovno pravo,regulisano zakonom baš kao i vlasništvo mandata.
Porodica i dom su svetinje!
Zaštićene su ustavom!
Organizacije se raspadnu zbog loše politike i lidera ! https://t.co/GkXKlNnldS— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) November 15, 2026
Podsjećamo, poslanik Vladimir Ćopić, koji je napustio SDS i pristupio Klubu poslanika Ujedinjene Srpske, optužio je rukovodstvo SDS-a za unutrašnje podjele. Najavio je krivične prijave zbog kasnovečernjeg dolaska stranačkog rukovodstva pred njegovu porodičnu kuću, a poručio je i da neće vratiti poslanički mandat.
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