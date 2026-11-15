Logo

Zimska služba „Autoputeva Srpske“ od danas u pripravnosti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 15:21

Komentari:

0
Preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" danas je u krugu Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima obavilo smotru mehanizacije i ljudstva zimske službe, koja će od danas do 15. aprila biti u 24- časovnoj pripravnosti i stalnom dežurstvu.
Foto: Srna

Preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" danas je u krugu Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima obavilo smotru mehanizacije i ljudstva zimske službe, koja će od danas do 15. aprila biti u 24- časovnoj pripravnosti i stalnom dežurstvu.

Za potrebe zimske službe obezbijeđeno je ukupno 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza.

"Mehanizaciju čine 22 kamiona, pet poluteretnih vozila, 11 putničkih automobila, dvije cisterne za gorivo i jedna cisterna za vodu", rekao je novinarima šef Odjeljenja za održavanje u Sektoru za tehničke poslove u "Autoputevima" Draženko Kenjalo.

Аутопутеви РС
Autoputevi RS
Srna

Kenjalo je naveo da je održavanje svih 111 kilometara u mreži auto-puteva u Republici Srpskoj ugovorom povjereno preduzeću "Kozaraputevi".

Prema operativnom planu rada zimske službe, mreža auto-puteva podijeljena je na četiri dionice, prva dužine 33,5 kilometara je Banjaluka - Gradiška, druga od 36 kilometara je Banjaluka - Prnjavor, treća od 36 kilometara Prnjavor - Doboj uključujući petlju Tovira i četvrta je dionica duga 5,5 kilometara koridora "Pet ce".

Kenjalo je dodao da se zimskom službom upravlja iz centara za održavanje i kontrolu saobraćaja Laktaši i Kladari.

Аутопутеви РС
Autoputevi RS
Srna

Naglasio je da su "Autoputevi" od 1. oktobra do danas sproveli sve pripremne aktivnosti pred njen početak rada - izrađen je operativni program, postavljanje zimske signalizacije i rubnih motki, priprema punkta za boravak radnika, zimske mehanizacije i obuka novih radnika.

"O stanju na auto-putevima korisnici će biti redovno informisani putem sredstava javnog informisanja, internet stranice preduzeća, kao i informativnih portala iznad auto-puteva", naveli su iz "Autoputeva Republike Srpske", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Autoputevi Republike Srpske

Republika Srpska

Snijeg

Zimska oprema

Komentari (0)

Više iz rubrike

Medicinski fakultet

Republika Srpska

Mastilović: Medicinski fakultet jedan od stubova Srpske

3 h

0
Blanuša: Moguće raspisivanje unutarstranačkih izbora

Republika Srpska

Blanuša: Moguće raspisivanje unutarstranačkih izbora

5 h

0
Narodna skupština Republike Srpske, NSRS

Republika Srpska

Konstitutivna sjednica NS RS: Izbor rukovodstva, Minić i Cvijanović polažu zakletve

5 h

1
Novac

Republika Srpska

"Potrebno formiranje ministarstva ekonomije"

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima