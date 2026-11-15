Preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" danas je u krugu Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima obavilo smotru mehanizacije i ljudstva zimske službe, koja će od danas do 15. aprila biti u 24- časovnoj pripravnosti i stalnom dežurstvu.

Za potrebe zimske službe obezbijeđeno je ukupno 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza.

"Mehanizaciju čine 22 kamiona, pet poluteretnih vozila, 11 putničkih automobila, dvije cisterne za gorivo i jedna cisterna za vodu", rekao je novinarima šef Odjeljenja za održavanje u Sektoru za tehničke poslove u "Autoputevima" Draženko Kenjalo.

Autoputevi RS Srna

Kenjalo je naveo da je održavanje svih 111 kilometara u mreži auto-puteva u Republici Srpskoj ugovorom povjereno preduzeću "Kozaraputevi".

Prema operativnom planu rada zimske službe, mreža auto-puteva podijeljena je na četiri dionice, prva dužine 33,5 kilometara je Banjaluka - Gradiška, druga od 36 kilometara je Banjaluka - Prnjavor, treća od 36 kilometara Prnjavor - Doboj uključujući petlju Tovira i četvrta je dionica duga 5,5 kilometara koridora "Pet ce".

Kenjalo je dodao da se zimskom službom upravlja iz centara za održavanje i kontrolu saobraćaja Laktaši i Kladari.

Autoputevi RS Srna

Naglasio je da su "Autoputevi" od 1. oktobra do danas sproveli sve pripremne aktivnosti pred njen početak rada - izrađen je operativni program, postavljanje zimske signalizacije i rubnih motki, priprema punkta za boravak radnika, zimske mehanizacije i obuka novih radnika.

"O stanju na auto-putevima korisnici će biti redovno informisani putem sredstava javnog informisanja, internet stranice preduzeća, kao i informativnih portala iznad auto-puteva", naveli su iz "Autoputeva Republike Srpske", prenosi Srna.