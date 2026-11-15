Mastilović: Medicinski fakultet jedan od stubova Srpske

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci jedan je od stubova Republike Srpske i sve se čini da kadar koji se tu obrazuje ostane u Srpskoj, rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci danas proslavlja 48 godina postojanja i tim povodom se promovišu 173 diplomca, među njima 82 doktora medicine.

"Ulagaćemo i dalje maksimalne napore za jačanje kadrova i naučnoistraživačkih kapaciteta", rekao je Mastilović novinarima u Banjaluci prije početka svečane akademije povodom 48 godina postojanja Medicinskog fakulteta.

Mastilović je napomenuo rekao da se ovdje obrazuju kadrove u najplemenitijoj profesiji i da se time doprinosi daljem razvoju Srpske.

Istakao je da je želja Vlade da djeca, koja danas primaju diplome, nađu zaposlenje u Srpskoj.

"Sve što radimo u oblasti visokog obrazovanja i naučnotehnološkog razvoja je usmjereno upravo njima, da ostanu u Srpskoj i da sve naučeno upotrijebe za razvoj Srpske", dodao je Mastilović.

On je napomenuo da je Vlada ove godine odobrila četiri miliona KM kako bi se zgrada stare hirurgije adaptirala za potrebe banjalučkog Medicinskog fakulteta, kao i za nabavku savremene opreme.

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"U budućnosti nas čeka veliki projekat izgradnje medicinskog kampusa", rekao je Mastilović.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da je godišnjica postojanja i rada Medicinskog fakulteta prilika da se podsjete da je to najveći fakultet Univerziteta, koji značajno doprinosi razvoju kapaciteta ukupnog zdravstvenog sistema Srpske.

"To je na ponos i Univerzitetu i Republici Srpskoj koja ima razumijevanja za sve što se radi na Medicinskom fakultetu. Zahvaljujem se resornom ministru i Vladi na svesrdnoj pomoći na razvoju našeg Univerziteta", naveo je Škrbić, prenosi Srna.

Dekan Medicinskog fakulteta Radoslav Gajanin rekao je da danas promovišu 82 doktora medicine, 16 doktora dentalne medicine, 27 magistara farmacije i 48 diplomiranih medicinara zdravstvene njege.

"Želim im sreću u daljem profesionalnom životu. Fakultet im i dalje stoji na raspolaganju u daljem usavršavanju", poručio je Garajanin.

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Student generacije studijskog programa medicina Bogdan Veleušić rekao je da je da se sav trud isplatio i da mu je ispunjen cilj da bude zaposlen na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Student generacije studijskog programa farmacija Lejla Tica zahvalila je profesorima za svu podršku i obrazovnom procesu.

"Velika je odgovornost nositi titulu studenta generacije. Ovdje se naš put ne završava, svi imamo odgovornost da se nastavimo profesionalno usavršavati i da na svaki način doprinesemo našem zdravstvenom sistemu", rekla je Tica.