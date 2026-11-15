Logo

Mastilović: Medicinski fakultet jedan od stubova Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 13:33

Komentari:

0
Medicinski fakultet
Foto: ATV

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci jedan je od stubova Republike Srpske i sve se čini da kadar koji se tu obrazuje ostane u Srpskoj, rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci danas proslavlja 48 godina postojanja i tim povodom se promovišu 173 diplomca, među njima 82 doktora medicine.

"Ulagaćemo i dalje maksimalne napore za jačanje kadrova i naučnoistraživačkih kapaciteta", rekao je Mastilović novinarima u Banjaluci prije početka svečane akademije povodom 48 godina postojanja Medicinskog fakulteta.

Mastilović je napomenuo rekao da se ovdje obrazuju kadrove u najplemenitijoj profesiji i da se time doprinosi daljem razvoju Srpske.

Istakao je da je želja Vlade da djeca, koja danas primaju diplome, nađu zaposlenje u Srpskoj.

"Sve što radimo u oblasti visokog obrazovanja i naučnotehnološkog razvoja je usmjereno upravo njima, da ostanu u Srpskoj i da sve naučeno upotrijebe za razvoj Srpske", dodao je Mastilović.

On je napomenuo da je Vlada ove godine odobrila četiri miliona KM kako bi se zgrada stare hirurgije adaptirala za potrebe banjalučkog Medicinskog fakulteta, kao i za nabavku savremene opreme.

Кристијан Иван Периш

Region

Snimak razotkrio intervenciju medicinskih tehničara: Ljekari gledali?

"U budućnosti nas čeka veliki projekat izgradnje medicinskog kampusa", rekao je Mastilović.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da je godišnjica postojanja i rada Medicinskog fakulteta prilika da se podsjete da je to najveći fakultet Univerziteta, koji značajno doprinosi razvoju kapaciteta ukupnog zdravstvenog sistema Srpske.

"To je na ponos i Univerzitetu i Republici Srpskoj koja ima razumijevanja za sve što se radi na Medicinskom fakultetu. Zahvaljujem se resornom ministru i Vladi na svesrdnoj pomoći na razvoju našeg Univerziteta", naveo je Škrbić, prenosi Srna.

Dekan Medicinskog fakulteta Radoslav Gajanin rekao je da danas promovišu 82 doktora medicine, 16 doktora dentalne medicine, 27 magistara farmacije i 48 diplomiranih medicinara zdravstvene njege.

"Želim im sreću u daljem profesionalnom životu. Fakultet im i dalje stoji na raspolaganju u daljem usavršavanju", poručio je Garajanin.

Медицински факултет конференција

Republika Srpska

Tri prestižna priznanja za naučnike Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Student generacije studijskog programa medicina Bogdan Veleušić rekao je da je da se sav trud isplatio i da mu je ispunjen cilj da bude zaposlen na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Student generacije studijskog programa farmacija Lejla Tica zahvalila je profesorima za svu podršku i obrazovnom procesu.

"Velika je odgovornost nositi titulu studenta generacije. Ovdje se naš put ne završava, svi imamo odgovornost da se nastavimo profesionalno usavršavati i da na svaki način doprinesemo našem zdravstvenom sistemu", rekla je Tica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Medicinski fakultet

Banjaluka

Univerzitet u Banjaluci

Draga Mastilović

Komentari (0)

Pročitajte više

Na Medicinski fakultet u Banjaluci upisano 125 stranih studenata

Društvo

Na Medicinski fakultet u Banjaluci upisano 125 stranih studenata

2 sedm

0
Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić

Banja Luka

Škrbić za ATV: Univerzitet u Banjaluci mora biti jedan od motora razvoja Srpske

2 mj

0
Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin

Banja Luka

Radoslav Gajanin novi dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci

2 mj

1
Ranko Škrbić

Banja Luka

Ranko Škrbić izbran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci

2 mj

6

Više iz rubrike

Blanuša: Moguće raspisivanje unutarstranačkih izbora

Republika Srpska

Blanuša: Moguće raspisivanje unutarstranačkih izbora

5 h

0
Narodna skupština Republike Srpske, NSRS

Republika Srpska

Konstitutivna sjednica NS RS: Izbor rukovodstva, Minić i Cvijanović polažu zakletve

5 h

1
Novac

Republika Srpska

"Potrebno formiranje ministarstva ekonomije"

6 h

0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić

Republika Srpska

Stevandić: Kuća je svetinja i dolaziti nepozvan je nekultura i nepristojnost

6 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima