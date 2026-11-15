Branko Blanuša ostaje na čelu SDS-a, izbori za šest mjeseci

Aktuelni predsjednik SDS-a Branko Blanuša dobio je dvotrećinsku podršku Glavnog odbora da ostane na toj funkciji do održavanja unutarstranačkih izbora koji bi trebalo da budu održani kroz šest mjeseci.

"Predsjednik SDS-a je jasno rekao članovima Glavnog odbora da neće biti kandidat za srpskog predstavnika u Domu naroda PSBiH, a ni da na narednim unutarstranačkim izborima neće biti kandidat za predsjednika SDS. Tražio je podršku Glavnog odbora koliko je ljudi za njegovu sadašnju ostavku, što se pojavljuje kao nešto što pojedini funkcioneri SDS-a traže, i dobio je podršku dvije trećine članova Glavnog odbora da do unutarstranačkih izbora ostane na čelu SDS-a što će biti ispoštovano", rekao je član Glavnog odbora SDS-a Marinko Božović.

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On poručuje da SDS pokazuje da stranka nije obezglavljena i da ima svoje organe koji donose odluke.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora, a Božović poručuje da će odluka o raspisivanju biti donesena na današnjoj sjednici. Božović podsjeća i da će prema Statutu, unutarstranački izbori biti održani za šest mjeseci.

Sjednici Glavnog odbora SDS-a prethodili su javni obračuni istaknutih funkcionera oko pitanja Ljubiše Petrovića, ali i ostavke Branka Blanuše. Neposredno pred održavanje ove sjednice iz Glavnog odbora je uklonjeno nekoliko funkcionera, među kojima je i Aleksandra Pandurević.

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Riječ je o mogućnosti kojom raspolaže predsjednik stranke da u Glavni odbor lično delegira određene članove SDS-a umjesto onih koje su prethodni predsjednici delegirali. Ovim potezom Blanuša je izazvao burne reakcije i tvrdnje kritičara da promjenama u Glavnom odboru želi izbjeći zahtjev za ostavkom.

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Razgovori sa vladajućom koalicijom

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša na pitanje o mogućem sastanku sa liderima vladajuće koalicije poručuje da na takvim razgovorima SDS želi partnerski odnos.

"To znači da na bilo kakve prijedloge koji bi došlo od vladajuće koalicije možemo da iznesemo jasno naš stav i mišljenje, a ne da budemo dio dogovora u kojem ćemo slušati šta nam se kaže, nego da budemo partneri u razgovorima u kojima ćemo jasno moći iznijeti svoje mišljenje", kaže Blanuša.

Ponovio je i tri uslova SDS-a. Prvi uslov je pet listi za izbor delegata u Domu naroda PSBiH, drugi uslov je devet listi za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske i treći uslov je zaustavljanje političke korupcije.