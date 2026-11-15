Sutra primopredaja dužnosti između Karana i Minića

Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića biće održana sutra u Palati Republike u Banjaluci.

Primopredaja je u 13.30 časova, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike odakle su zamolili predstavnike medija koji će pratiti svečani doček ispred Palate, kao i svečanu primopredaju da zbog vremenskog ograničenja rasporede dvije ekipe.

Medijima koji će pratiti svečani doček ispred Palate Republike biće obezbijeđeno mjesto iz pravca Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Predstavnici medija treba da dođu 20 minuta prije početka događaja i dužni su da istaknu akreditaciju medijske kuće za koju rade na vidljivo mjesto.

U slučaju promjene satnice, zbog trajanja konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, mediji će biti obaviješteni na vrijeme.