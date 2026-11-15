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Sutra primopredaja dužnosti između Karana i Minića

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АТВ редакција
15.11.2026 16:19

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Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Foto: ATV

Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića biće održana sutra u Palati Republike u Banjaluci.

Primopredaja je u 13.30 časova, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike odakle su zamolili predstavnike medija koji će pratiti svečani doček ispred Palate, kao i svečanu primopredaju da zbog vremenskog ograničenja rasporede dvije ekipe.

Medijima koji će pratiti svečani doček ispred Palate Republike biće obezbijeđeno mjesto iz pravca Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Predstavnici medija treba da dođu 20 minuta prije početka događaja i dužni su da istaknu akreditaciju medijske kuće za koju rade na vidljivo mjesto.

U slučaju promjene satnice, zbog trajanja konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, mediji će biti obaviješteni na vrijeme.

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Siniša Karan

Savo Minić

predsjednik Republike Srpske

primopredaja dužnosti

Palata Republike Srpske

Republika Srpska

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