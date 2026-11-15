PSS želi funkciju potpredsjednika NSRS, Tanja Vukomanović šef Kluba poslanika

Tanja Vukomanović biće šef Kluba poslanika PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a Draško Stanivuković poručuje da prema Poslovniku i činjenici da je njegova politička organizacija sada druga po snazi, njima pripada mjesto potpredsjednika NSRS gdje će predložiti Dragana Milanovića.

"Naš prijedlog po onome što je rekao Poslovnik koji kaže da potpredsjednik NSRS dolazi iz reda najsnažnije opozicione stranke, mi smo kao Pokret tako pozicionirani. Naš prijedlog je u vidu ozbiljnog čovjeka to je Dragan Milanović. Ta vrsta podrške u Pokretu je danas jednoglasna", rekao je predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.

Zamjenik Tanje Vukomanović biće Slaviša Marković, a Stanivuković još jednom napominje da po izbornim rezultatima PSS je druga politička opcija po snazi.

"Znamo da je to mjesto bilo rezervisano za SDS, ali mi smo to zaslužili našom borbom. Vjerujem da će ta volja biti poštovana od svih poslanika i da se Poslovnik neće kršiti. Dragan Milanović je ozbiljan čovjek i pozivam sve da ga podrže. Siguran sam da će ovo rukovodstvo Kluba koja se ogleda u Tanji Vukomanović i Slaviši Markoviću da funkcioniše na najbolji moguć način", rekao je Stanivuković.

Šef PSS-a je poručio da je njihov pravni tim spremio krivične prijave protiv "preletača" i da je to njihova dužnost.

"Kada narod odredi izbornu volju i gdje pripadate, tu ste gdje jeste. I da se pozicije usaglašavaju prije izbora, a ne nakon", rekao je Stanivuković.