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Počeo sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci

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АТВ редакција
15.11.2026 18:31

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Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sastali su se danas u 18 časova u Narodnoj skupštini u Banjaluci.
Foto: ATV

Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sastali su se večeras u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banjaluci.

Sastanku predsjedava lider SNSD-a Milorad Dodik, a prisutni su i ostali predsjednici stranaka koje čine vladajuću koaliciju.

Sastanak se održava uoči sutrašnje konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

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Tagovi :

vladajuća koalicija

Sastanak

Narodna skupština Republike Srpske

Milorad Dodik

SNSD

Banjaluka

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