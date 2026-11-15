Počeo sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sastali su se večeras u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banjaluci.
Sastanku predsjedava lider SNSD-a Milorad Dodik, a prisutni su i ostali predsjednici stranaka koje čine vladajuću koaliciju.
Sastanak se održava uoči sutrašnje konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
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