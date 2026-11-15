Počeo sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci

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Foto: ATV

Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sastali su se večeras u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banjaluci.

Sastanku predsjedava lider SNSD-a Milorad Dodik, a prisutni su i ostali predsjednici stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Sastanak se održava uoči sutrašnje konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

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