Stevandić o Ćopiću: Nije postavljao nikakve uslove niti dozvolio da drugi trguju u njegovo ime

Lider Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić kazao je za ATV da je uz sve teške okolnosti i intervencije u protekle četiri godine, rukovodstvo Republike Srpske kao i njen parlament su ostali na čvrstim nogama i ni u jednom trenutku nisu popustili pod pritiscima.

„I porodični mir smo stavili na žrtvu da pokažemo da nećemo posustati i nećemo se predati. Odigrali smo i diplomatski i tvrdo gdje treba, iako se na nas niko ne bi kladio u trenutku kada su bile raspisane potjernice. Sačuvali smo imovinu, Skupštinu i dignitet, svih institucija. Narodna skupština je opstala, političko jedinstvo i svi poslanici su bili na visini istorijskog zadatka. Uspjeli smo i da revitalizujemo rad Vlade Republike Srpske. Nekoliko puta smo išli i na pravne finese i izabrali smo gospodina Savu Minića, koji je danas predsjednik. Sačuvali smo to vjerovanje u narodu da predsjednika nisu smijenili, nego je Siniša Karan preuzeo obaveze i dovršio mandat. Kristijan Šmit je taj koji je izgubio“, rekao je Stevandić u Centralnim vijestima ATV-a.

Stevandić se osvrnuo i na aktuelne događaje u opoziciji u Republici Srpskoj, te je takođe komentarisao i prelazak Vladimira Ćopića u Ujedinjenu Srpsku iz SDS-a.

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„On nigdje nije prešao, ostao je na pozicijama o kojima je razmišljao on, njegova porodica i njegovi glasači. On nije donio ni jednu odluku bez konsultacija sa svojim glasačima i ljudima, koji su ga izabrali i zbog kojih je on nesporni lider te regije. Oni koji su mu došli pred kuću, oni nikad nisu bili u Kostajnici. Možda su neki i bili, ali većina nije ni znala gdje je Kostajnica. Oni nisu njegovi glasači, niti su ga izabrali, oni su pokušali da ga iskoriste“, rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, radi se o porodici koja je duboko inkorporirana u interese Republike Srpske. Ćopićev rođeni brat je poginuo sa 19 godina na dobojskom ratištu, a otac je komandovao bataljonom u Kostajnici, navodi Stevandić.

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„Oni su porodica koja jako dobro zna šta je i nacionalna politika i patriotizam. Slobodni su ljudi i ne mogu da budu ničiji robovi. Niti su bili niti će biti, niti u koaliciji niti u Ujedinjenoj Srpskoj. Prema tome, meni je čast da mi koji baštinimo tu vrstu politike jer nemojte zaboraviti da sam ja jedan od osnivača SDS-a, koji je stvarao Republiku Srpsku, a da sam ga napustio kada je on počeo da igra po sarajevskim notama. Moramo i dalje da igramo po svojim notama, po Moja Republika i Bože pravde. To se isto desilo i gospodinu Ćopiću. On je procijenio da treba da gradi i čuva Republiku Srpsku i da bude dio dvotrećinske većine jer upravo oni koji su nama htjeli izmaći dvotrećinsku većinu, oni su htjeli da trguju. Pokazalo se u zadnje četiri godine da je gospođa Cvijanović dobijala dvotrećinsku većinu ali da su oni pobjegli i nisu bili na glasanju“, govori Stevandić.

Pomenuti „patriotizam“ je kako kaže Stevandić, trgovačkog karaktera ukoliko se za isti postavljaju uslovi.

„Gospodin Ćopić je esencija patriotizma. On nije postavljao nikakve uslove niti je trgovao sa tim, ali nije dozvolio ni da neko drugi trguje u njegovo ime. Tu postoji samo sloboda ljudi, koja je zakonom definisana. Takođe, vlasnik mandata je onaj ko ga je pravno i moralno osvojio. Ne radi se o kompenzacionom već ličnom mandatu i naravno da se našao u društvu ljudi, koji su sličnu sudbinu prošli kao i on. Radi se o mojoj malenkosti, ali i svima nama koji smo izgrađivali i nacionalnu i državnu infrastrukturu pa i tada SDS koji je sve prodao za sarajevske trgovačke krugove. Tu nema ništa sporno. Sporna je samo ta moralna dimenzija gdje vi nekome na jedan teroristički način, mafijaški način dođete do njegove kuće i to u doba kada on nije kući i da mu uznemirite porodicu i maloljetnu djecu“, govori Stevandić.