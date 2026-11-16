Vladajuća koalicija potpisuje sporazum

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka vladajuće koalicije u Banjaluci da će danas 56 poslanika potpisati koalicioni sporazum, čime će, kako je naveo, biti obezbijeđena dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Dodik je istakao da očekuje da će vladajuća većina imati podršku čak 58 poslanika, te odbacio kritike opozicije zbog prelaska pojedinih poslanika u redove vladajuće koalicije.

"Mi vjerujemo da će biti i 58 poslanika koji će biti u vladajućoj većini. Samo iz spekulativnih razloga i ozlojeđenosti neki su počeli da promovišu glavnu temu u vezi sa promjenama, nazivajući ljude različitim imenima. Svi znate da je nosilac mandata poslanik, a ne partija“, rekao je Dodik.

On je poručio da su novi poslanici dobrodošli u vladajuću strukturu jer, kako kaže, žele da doprinesu jačanju institucija Republike Srpske.

"Mi prihvatamo nove ljude u našu strukturu raširenih ruku jer želimo da ojačamo institucije Srpske, a ne da ih oslabimo. Odbacujemo bilo kakve kvalifikacije za te ljude koji imaju dignitet i žele da nastave svoj angažman u najboljem interesu Republike Srpske“, istakao je Dodik.

Govoreći o stanju u opoziciji, ocijenio je da ona nije homogena i da mnogi njeni predstavnici više ne žele da budu dio te političke strukture.