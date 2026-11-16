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Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske

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АТВ редакција
16.11.2026
07:02=>09:41

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Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske

Konstitutivna sjednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas u Banjaluci.

Na konstitutivnoj sjednici biće izabran predsjednik Narodne skupštine, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, te predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu sjednice, koji sadrži 12 tačaka, je i konstituisanje radnog predsjedništva, izbor skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, te razmatranje i usvajanje izvještaja navedene komisije o mandatima narodnih poslanika, najavljeno je iz Narodne skupštine.

Pred poslanicima bi trebalo da bude i Prijedlog odluke o broju potpredsjednika Narodne skupštine, kao i njihov izbor.

Skupština bi trebalo da razmatra i imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine, a biće pokrenuta i inicijativa za izbor delegata iz Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i ona za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Konstitutivna sjednica, koju je sazvao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, počeće u 9.00 časova.

Prenos sjednice možete da pratite na programu ATV-a.

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Tagovi :

nsrs

sjednica

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