Dodik uvjeren da će Srpska imati dobre odnose sa novim premijerom Izraela

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je uvjeren da će Republika Srpska imati dobre odnose sa novim izraelskim premijerom ma ko on bio.

Dodik je istakao da Srpska ima prijateljske odnose sa Izraelom, jer tamo i ima mnoge prijatelje.

Na pitanje da li se susreo sa Keti Vajls u Banjaluci, Dodik je rekao da je razgovarao o tome kako da se pozicionira Republika Srpska na najbolji način.

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On je naveo da je tu priliku iskoristio da ispriča kako su Srbi dobar narod, i da nije istina ono što se pričalo i priča iz Sarajeva.

"Zašto ja ne bih mogao da pričam a vi možete, napadate sve vrijeme, a ja ne mogu da branim srpski narod. Mi smo se reorganizovali, znamo šta nam je cilj", rekao je Dodik za Hajat televiziju

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On je dodao da je izabrao ovu platformu da poruči da je spreman da razgovara o konstituciji vlasti na nivou BiH kako bi se došlo do prihvatljiva situacija, prenosi Srna.