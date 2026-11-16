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Lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj potpisali su danas u Banjaluci koalicioni sporazum, uoči početka konstitutivne sjednice parlamenta.

Potpisivanje koalicionog sporazuma ATV Sporazum su u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić, Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić. Potpisivanje koalicionog sporazuma ATV Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i svi poslanici stranaka vladajuće koalicije, kao i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić, dosadašnji predsjednik Siniša Karan, te srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Lideri stranaka potpisali koalicioni sporazum

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