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Lideri stranaka potpisali koalicioni sporazum

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АТВ редакција
16.11.2026 09:19

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Potpisan koalicioni sporazum, čime je obezbijeđena dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Foto: ATV

Lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj potpisali su danas u Banjaluci koalicioni sporazum, uoči početka konstitutivne sjednice parlamenta.

Потписивање коалиционог споразума
Potpisivanje koalicionog sporazuma
ATV

Sporazum su u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić, Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić.

Потписивање коалиционог споразума
Potpisivanje koalicionog sporazuma
ATV

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i svi poslanici stranaka vladajuće koalicije, kao i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić, dosadašnji predsjednik Siniša Karan, te srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Lideri stranaka potpisali koalicioni sporazum

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SNSD

Milorad Dodik

Nenad Stevandić

Narodna skupština Republike Srpske

Nenad Nešić

Goran Selak

Petar Đokić

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