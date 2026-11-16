PSS ostaje bez poslanika: Snježana Gvozden prelazi u SNSD

Snježana Gvozden, koja je izabrana u Narodnu skupštinu kao poslanik Pokreta Sigurna Srpska, nastavlja svoje političko djelovanje u SNSD-u, potvrđeno je za ATV.

Kako je za ATV rekao Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a, ona će biti prijedlog ove partije za potpredsjednika NS RS iz reda hrvatskog naroda.

"Postignuti su dogovori. Na naš prijedlog, potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda će biti Snježana Gvozden, a iz bošnjačkog naroda na prijedlog SNSD-a biti Nina Bukejlović", rekao je Mazalica za ATV.

Republika Srpska Mazalica za ATV: Snježana Gvozden i Nina Bukejlović kandidati SNSD-a za potpredsjednika NS RS

Podsjećamo, Snježana Gvozden je u aprilu ove godine napustila SPS i pristupila pokretu Draška Stanivukovića. Ovim će PSS u NS RS za sada imati 11 poslanika.