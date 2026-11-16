UŽIVO: Usvojen dnevni red, izabran predsjednik Narodne skupštine

Prva konstitutivna sjednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas, 16. novembra 2026. godine. Usvojen je i dnevni red, te konstituisano radno predsjedništvo parlamenta. Na sjednici je izabran i predsjednik Narodne skupštine.

Republika Srpska Nenad Stevandić izabran za predsjednika Narodne skupštine

Izabrana je i Komisija za izbor i imenovanja, na čijem čelu je Bojana Vokić.

U toku je pauza od 30 minuta nakon koje će uslijediće razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o mandatima narodnih poslanika.

Usvojeni dnevni red Prve sjednice Narodne skupštine:

1. Konstituisanje radnog predsjedništva;

2. Izbor Komisije za izbor i imenovanje;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o mandatima narodnih poslanika;

4. Polaganje svečane zakletve narodnih poslanika;

5. Izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

6. Polaganje svečane zakletve predsjednika i potpredsjednikā Republike Srpske;

7. Polaganje svečane zakletve člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske;

8. Prijedlog odluke o broju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

9. Izbor potpredsjednikā Narodne skupštine Republike Srpske;

10. Imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske;

11.Pokretanje inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

12. Pokretanje inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Prvom sjednicom Narodne skupštine, novog, 12. saziva, predsjedava najstariji narodni poslanik Nedeljko Čubrilović, a u radu mu pomažu najmlađi narodni poslanici Jovana Drljača, Milan Petrović i Nebojša Drinić.

Prvoj sjednici prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman, te predstavnici političkog, vjerskog i društvenog života Republike Srpske i diplomatskog kora.