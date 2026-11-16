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Foto: ATV

Poslanici 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili su svečanu zakletvu čime su preuzeli poslaničke mandate. Spisak poslanika koji su 16. novembra 2026. godine položili donosimo u nastavku.

SNSD: Aleksandar Krsmanović, Alen Šeranić, Aco Stanišić, Bojan Savić, Bojana Vokić, Goran Maričić, Damjan Škipina, Danijel Jošić, Denis Pijetlović, Dijana Aramanda, Elvida Vujić, Žarko Novaković, Zoran Blagojević, Igor Dodik, Ilija Tamindžija, Jovana Drljača, Luka Petrović, Mara Granula, Mikajlo Lazić, Miloš Gvero, Mitar Lazić, Nevena Todorović, Nedeljko Perišić, Nenad Lalović, Nina Bukejlović, Petar Jelić, Radoslav Nikolić, Renata Kuzmić, Renata Obradović Popović, Siniša Ilić, Srđan Mazalica, Suzana Gašić, Snježana Gvozden. PSS: Boris Gojković, Vedran Čakarević, Veljko Borovina, Željko Sladojević, Maja Dragojević Stojić, Milijana Jovičić, Mirna Savić Banjac, Nebojša Drinić, Sanja Grubačić, Slaviša Marković, Tanja Vukomanović. SDS: Biljana Lukić, Bojo Gašanović, Dragomir Vasić, Milan Petrović, Mirko Nikolić, Ognjen Bodiroga, Pero Đurić, Sonja Karadžić Jovićević, Stojan Smiljanić. US: Aleksandar Trninić, Miladin Radović, Mirela Kajkut Zeljković, Nenad Stevandić, Saša Vrkačević, Vladimir Ćopić. DNS-NPS: Bobana Marelj, Boris Trninić, Darko Banjac, Dragan Brdar, Milan Jovičić, Zoran Kokanović. SP-DEMOS-NDP: Boris Šljivić, Davor Strika, Nedeljko Čubrilović, Ognjen Kulić. Za pravdu i red-PDP RS: Đorđe Vučinić, Zagorka Grahovac, Igor Crnadak, Lazar Radan. SPS-Pokret jedinstvena Srpska: Maja Vekić, Maksim Skoko, Saša Gligorić, Siniša Mijatović. Koalicija za državu: Amir Hurtić, Edin Ramić, Mirsad Duratović. RSS: Slavenko Ristić.

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