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Poslanici novog saziva položili svečanu zakletvu

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АТВ редакција
16.11.2026 10:31

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Konstitutivna sjednica NS RS, polaganje zakletve
Foto: Ustupljena fotografija

Poslanici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili su danas u Banjaluci svečanu zakletvu.

Prije polaganje zakletve, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o potvrdi mandata poslanika ovog 12. saziva.

Nakon ovog, predviđen je izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, a ranije je saopšteno da će to biti Nenad Stevandić.

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Narodni poslanik

poslanički mandat

Polaganje zakletve

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