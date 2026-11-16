Poslanici novog saziva položili svečanu zakletvu

Autor:ATV redakcija
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Poslanici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili su danas u Banjaluci svečanu zakletvu.
Prije polaganje zakletve, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o potvrdi mandata poslanika ovog 12. saziva.
Nakon ovog, predviđen je izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, a ranije je saopšteno da će to biti Nenad Stevandić.
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