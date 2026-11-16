Nova hapšenja u slučaju Kristiana Josipa Periša

Autor:ATV redakcija
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Policija je, po nalogu tužilaštva, počela hapšenja osoba koje su se nalazile u bolničkoj sobi u kojoj je preminuo 32-godišnji Kristian Josip Periš.
Riječ je o osobama koje su zabilježene na snimku nadzornih kamera od 21. oktobra, a prema informacijama "Jutarnjeg lista", neki od osumnjičenih već su privedeni.
Ovaj razvoj događaja mogao bi dodatno proširiti istragu o smrti pacijenta, za koju su do sada osumnjičena četvorica medicinskih tehničara zbog teškog ubistva.
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Policija je već ranije ispitala sve osobe koje su se nalazile u sobi 11A u trenutku incidenta. Među njima su bili doktorka, dvije medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar i radnik obezbjeđenja.
Prema njihovim iskazima, medicinski tehničari Noa H, Mladen L, Ivan B. i Matija V. udarali su Periša u predjelu stomaka i pritiskali mu jastuk preko glave. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama.
Posebnu pažnju istražilaca privukla je činjenica da se na snimku vidi i doktorka koja, prema navodima iz istrage, nije reagovala dok su medicinski tehničari napadali pacijenta.
Policija je, na osnovu prikupljenih iskaza, razmatrala mogućnost krivičnog prijavljivanja i ostalih osoba koje su bile prisutne u sobi. Ipak, konačnu odluku o tome donijelo je tužilaštvo, pa su u prvom postupku prijave podnesene protiv četvorice medicinskih tehničara.
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Njih su policajci uhapsili 6. novembra, nakon čega su 7. novembra dovedeni u tužilaštvo na ispitivanje.
Trojica osumnjičenih odlučila su se braniti šutnjom, dok je Mladen L. iznio svoju odbranu.
Dan kasnije, 8. novembra, četvorica osumnjičenih izvedena su pred sudiju istrage Županijskog suda u Zagrebu, koji im je odredio jednomjesečni istražni pritvor.
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Nakon ročišta prebačeni su u zatvor Remetinec, gdje su, u skladu s uobičajenom procedurom, morali biti smješteni odvojeno kako ne bi mogli međusobno usaglašavati iskaze.
Najnovija hapšenja pokazuju da se istraga ne zaustavlja samo na četvorici medicinskih tehničara. Policija i tužilaštvo sada se bave i odgovornošću drugih osoba koje su bile prisutne u bolničkoj sobi tokom događaja koji je prethodio smrti 32-godišnjeg pacijenta.
Prema pisanju "Jutarnjeg lista", postupak hapšenja je u toku, a očekuje se da istraga rasvijetli i ulogu ostalih osoba koje su se nalazile na mjestu događaja.
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