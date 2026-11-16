Nova hapšenja u slučaju Kristiana Josipa Periša

Policija je, po nalogu tužilaštva, počela hapšenja osoba koje su se nalazile u bolničkoj sobi u kojoj je preminuo 32-godišnji Kristian Josip Periš.

Riječ je o osobama koje su zabilježene na snimku nadzornih kamera od 21. oktobra, a prema informacijama "Jutarnjeg lista", neki od osumnjičenih već su privedeni.

Ovaj razvoj događaja mogao bi dodatno proširiti istragu o smrti pacijenta, za koju su do sada osumnjičena četvorica medicinskih tehničara zbog teškog ubistva.

Savjeti U jednoj prostoriji u kući nikada ne treba sušiti veš

Policija je već ranije ispitala sve osobe koje su se nalazile u sobi 11A u trenutku incidenta. Među njima su bili doktorka, dvije medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar i radnik obezbjeđenja.

Prema njihovim iskazima, medicinski tehničari Noa H, Mladen L, Ivan B. i Matija V. udarali su Periša u predjelu stomaka i pritiskali mu jastuk preko glave. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama.

Posebnu pažnju istražilaca privukla je činjenica da se na snimku vidi i doktorka koja, prema navodima iz istrage, nije reagovala dok su medicinski tehničari napadali pacijenta.

Policija je, na osnovu prikupljenih iskaza, razmatrala mogućnost krivičnog prijavljivanja i ostalih osoba koje su bile prisutne u sobi. Ipak, konačnu odluku o tome donijelo je tužilaštvo, pa su u prvom postupku prijave podnesene protiv četvorice medicinskih tehničara.

Republika Srpska Konstituisan 12. saziv Narodne skupštine Republike Srpske

Njih su policajci uhapsili 6. novembra, nakon čega su 7. novembra dovedeni u tužilaštvo na ispitivanje.

Trojica osumnjičenih odlučila su se braniti šutnjom, dok je Mladen L. iznio svoju odbranu.

Četvorici određen jednomjesečni pritvor

Dan kasnije, 8. novembra, četvorica osumnjičenih izvedena su pred sudiju istrage Županijskog suda u Zagrebu, koji im je odredio jednomjesečni istražni pritvor.

Društvo Sve veća otpornost na antibiotike mogla bi odnijeti milione života

Nakon ročišta prebačeni su u zatvor Remetinec, gdje su, u skladu s uobičajenom procedurom, morali biti smješteni odvojeno kako ne bi mogli međusobno usaglašavati iskaze.

Najnovija hapšenja pokazuju da se istraga ne zaustavlja samo na četvorici medicinskih tehničara. Policija i tužilaštvo sada se bave i odgovornošću drugih osoba koje su bile prisutne u bolničkoj sobi tokom događaja koji je prethodio smrti 32-godišnjeg pacijenta.

Prema pisanju "Jutarnjeg lista", postupak hapšenja je u toku, a očekuje se da istraga rasvijetli i ulogu ostalih osoba koje su se nalazile na mjestu događaja.