Dodik: Nema pritisaka zbog kojih bismo pristali na rješenja koja su na štetu Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će Republika Srpska u svim budućim političkim procesima apsolutno štititi svoje interese.
"Nema žurbe, niti bilo kakvih pritisaka zbog kojih bismo pristali na rješenja koja su na štetu Srpske i njenih institucija", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
On je iznio jasan stav da je neophodno preispitati sve dosadašnje odluke visokih predstavnika, poništiti akte koje je nametnuo Kristijan Šmit, koji nije imao legitimitet, i uspostaviti novu platformu za buduće odnose u BiH.
"Naš politički kapacitet na nivou BiH nećemo zloupotrebljavati niti njime bilo kome prijetiti. Koristićemo ga isključivo za očuvanje i jačanje ustavne pozicije Republike Srpske", naglasio je Dodik.
Republika Srpska će u svim budućim političkim procesima apsolutno štititi svoje interese. Nema žurbe, niti bilo kakvih pritisaka zbog kojih bismo pristali na rješenja koja su na štetu Srpske i njenih institucija.
Naš stav je jasan – neophodno je preispitati sve dosadašnje odluke visokih predstavnika, poništiti akte koje je nametnuo Kristijan Šmit, koji nije imao legitimitet, i uspostaviti novu platformu za buduće odnose u BiH.
Naš politički kapacitet na nivou BiH nećemo zloupotrebljavati niti njime bilo kome prijetiti. Koristićemo ga isključivo za očuvanje i jačanje ustavne pozicije Republike Srpske.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 16, 2026
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