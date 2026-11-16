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Dodik: Danas krećemo da vratimo dug koji nam je narod kroz povjerenje uspostavio

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АТВ редакција
16.11.2026 17:23

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Dodik: Danas krećemo da vratimo dug koji nam je narod kroz povjerenje uspostavio
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske potvrda stabilnosti i snage institucija.

"Pokazali smo da smo dostojanstvena i odgovorna većina, kojoj je povjerenje naroda obaveza da čuva Republiku Srpsku, njeno dostojanstvo i interese našeg naroda", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naglasio da je danas važan dan za Republiku Srpsku, te da je formalno potvrđena izborna volja naroda polaganjem zakletve predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

On je napomenuo da je Republika Srpska nakon izbora brzo i institucionalno uredila vlast i nastavlja putem mira, stabilnosti i razvoja.

"Mi smo prvi na ovim prostorima koji su na izborima dobili i potvrdili, institucionalno se organizovali, i nastavljamo dalje. Zato je danas važan ovaj dan, jer je pokazao institucionalnu, političku i svaku drugu snagu Republike", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to niko ne može da dovede u pitanje, a oni koji bi to pokušali, "samo pokazuju koliko su luzeri u svemu tome".

"Danas krećemo da vratimo dug koji nam je narod kroz povjerenje uspostavio. Svaki odgovoran čovjek u Republici Srpskoj radiće na tome, predano i do kraja. Vjerujem da je između nas i naroda potpuno jedinstvo, a sve otvorene probleme ćemo rješavati zajedno", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Narodna skupština Republike Srpske

SNSD

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