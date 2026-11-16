Vukanović raspalio po Stanivukoviću: Prvo treba podnijeti prijavu protiv sebe

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković treba prvo da podnese krivičnu prijavu protiv sebe, kaže lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
On je to izjavio komentarišući današnju akciju sa bilbordima i prijave zbog prelazaka opozicionih poslanika u vladajuće stranke.
Vukanović tvrdi da je gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska ranije upravo pozicijom u banjalučkom "Vodovodu" pridobio Snježanu Gvozden, čiji odlazak u SNSD sada predstavlja kao političku izdaju.
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"Ovo je sve krajnje licemjerno, da je gospodin Stanivuković preveo gospođu Gvozden i dao joj poziciju u Vodovodu. To je klasičan, školski primjer zloupotrebe položaja i korupcije", ističe Vukanović za "BL portal".
Prema njegovoj ocjeni, Stanivuković danas osuđuje praksu od koje je ranije i sam imao političku korist.
"A sad, kad ona to isto radi njemu, on podnosi krivičnu prijavu. Treba prvo podnijeti prijavu protiv sebe, pa onda tek protiv ostalih", poručuje Vukanović.
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