Vukanović raspalio po Stanivukoviću: Prvo treba podnijeti prijavu protiv sebe

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković treba prvo da podnese krivičnu prijavu protiv sebe, kaže lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

On je to izjavio komentarišući današnju akciju sa bilbordima i prijave zbog prelazaka opozicionih poslanika u vladajuće stranke.

Vukanović tvrdi da je gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska ranije upravo pozicijom u banjalučkom "Vodovodu" pridobio Snježanu Gvozden, čiji odlazak u SNSD sada predstavlja kao političku izdaju.

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"Ovo je sve krajnje licemjerno, da je gospodin Stanivuković preveo gospođu Gvozden i dao joj poziciju u Vodovodu. To je klasičan, školski primjer zloupotrebe položaja i korupcije", ističe Vukanović za "BL portal".

Prema njegovoj ocjeni, Stanivuković danas osuđuje praksu od koje je ranije i sam imao političku korist.

"A sad, kad ona to isto radi njemu, on podnosi krivičnu prijavu. Treba prvo podnijeti prijavu protiv sebe, pa onda tek protiv ostalih", poručuje Vukanović.