Logo

Vukanović raspalio po Stanivukoviću: Prvo treba podnijeti prijavu protiv sebe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 17:05

Komentari:

2
Nebojša Vukanović
Foto: ATV / Teodora Bjelogrlić

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković treba prvo da podnese krivičnu prijavu protiv sebe, kaže lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

On je to izjavio komentarišući današnju akciju sa bilbordima i prijave zbog prelazaka opozicionih poslanika u vladajuće stranke.

Vukanović tvrdi da je gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska ranije upravo pozicijom u banjalučkom "Vodovodu" pridobio Snježanu Gvozden, čiji odlazak u SNSD sada predstavlja kao političku izdaju.

Филиповић, Цвијановић и Бећировић

BiH

Cvijanović predsjedavajuća: Članovi Predsjedništva stupili na dužnost

"Ovo je sve krajnje licemjerno, da je gospodin Stanivuković preveo gospođu Gvozden i dao joj poziciju u Vodovodu. To je klasičan, školski primjer zloupotrebe položaja i korupcije", ističe Vukanović za "BL portal".

Prema njegovoj ocjeni, Stanivuković danas osuđuje praksu od koje je ranije i sam imao političku korist.

"A sad, kad ona to isto radi njemu, on podnosi krivičnu prijavu. Treba prvo podnijeti prijavu protiv sebe, pa onda tek protiv ostalih", poručuje Vukanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nebojša Vukanović

Draško Stanivuković

Snježana Gvozden

Komentari (2)

Više iz rubrike

Ana Trišić Babić na konstitutivnoj sjednici NSRS

Republika Srpska

Trišić Babić: Konstitutivna sjednica potvrdila snagu i stabilnost institucija Srpske

4 h

1
Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović

Republika Srpska

Cvijanović: Dijalog i dogovor jedini mogući recept za uspjeh

4 h

2
Jovana Drljača

Republika Srpska

Ko je Jovana Drljača: Najmlađi poslanik u Parlamentu Srpske

4 h

0
Snježana Gvozden

Republika Srpska

Gvozden: Moj rezultat je vidljiv na stranici CIK-a

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima