Autor:ATV redakcija
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Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik pozdravio je program Studentske liste u Srbiji.
On je istakao da mu je drago da razumiju koliko je važno čuvati Republiku Srpsku, njen ustavni položaj i Dejton.
"Jačanje privrednih veza Srbije i Srpske znači više posla, više investicija i više prilika za mlade. Srpska i Srbija su jedno. Zajedno smo jači", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks".
Pozdravljam program Studentske liste u Srbiji.Drago mi je da razumiju koliko je važno čuvati Republiku Srpsku,njen ustavni položaj i Dejton.Jačanje privrednih veza Srbije i Srpske znači više posla,više investicija i više prilika za mlade.Srpska i Srbija su jedno.
Zajedno smo jači— Igor Dodik (@dodik_igor) November 16, 2026
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