On je istakao da mu je drago da razumiju koliko je važno čuvati Republiku Srpsku, njen ustavni položaj i Dejton.

"Jačanje privrednih veza Srbije i Srpske znači više posla, više investicija i više prilika za mlade. Srpska i Srbija su jedno. Zajedno smo jači", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks".