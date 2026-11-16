Opozicija se bavi Nenadom Stevandićem i poslanicima koji su promijenili stranački dres

Stari predsjednik, novi mandat i već na početku novog skupštinskog saziva – stare političke podjele. Podrška Nenadu Stevandiću nije bila jednoglasna. Protiv njegovog izbora bile su opozicione stranke.

"Mi smatramo da on prvo nema legitimitet da bude predsjednik NSRS a drugo mi smatramo da je svojim četverogodišnjim djelovanjem ovdje kao predsjednik NSRS dokazao da on jednostavno nije taj čovjek koji može pored predsjednika Republike Srpske bude istinski predstavnik srpskog naroda u Republici Srpskoj", rekao je šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga.

Bodiroga je stav SDS-a o političkim i ljudskim kvalifikacijama Stevandića objasnio u detalje. Osporavanje legitimiteta nije objasnio. Sličnim tonom i sadržajem nastavili su i PSS i Lista za pravdu i red.

"Nadala sam se i očekivala da ćete ovaj put izabrati osobu koja će doprinijeti relaksaciju odnosa između opozicije i pozicije, da ćete izabrati nekoga ko će biti sposoban da razgovara sa političkim neisotmišljenicima a gospodin Stevandić u prethodnom mandatu nije pokazao ni jednu od ovih osobina", istakao je šef kluba Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zagorka Grahovac.

Protivljenje opozicije nije promijenilo ishod glasanja. Za Nenada Stevandića su glasala 52 poslanika, 19 je bilo protiv, a pet uzdržano. Većina je ostala pri svom prijedlogu, a Stevandić pri svojoj poruci da će Skupština nastaviti da radi u skladu sa voljom većine.

"Moja obaveza je bila i ostala da NSRS završi svaki započeti posao i da se čuje drugo mišljenje ali odlučuje glasovima većine jer je to civilzacijski i demokratski, ne želim da se obazirem na brojne uvrede i neistine koje sam pretrpio ne prljajući današnji dan biće prilika da svima sve kažem u oči za ono što je netačno, laž i kleveta", izjavio je predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Iz SNSD-a ističu da je izbor predsjednika stvar skupštinske većine, a ne opozicije. Srđan Mazalica poručuje da koalicija ima dovoljno ruku da sama odlučuje o kadrovskim rješenjima.

"Vi nemate pravo da određujete SNSDu za koga će glasati i koga će predložiti za predsjednika NSRS upravo je snaga ove koalicije koja je danas manifestovana sa 56 poslanika da se zajedno dogovaramo i predlažemo ljude koji će težiti jednom cilju odbrani Republike Srpske", rekao je poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Odnos snaga u novom skupštinskom sazivu nije se formirao bez političkih prelazaka. Vladimir Ćopić napustio je SDS i prešao u Ujedinjenu Srpsku, dok je Snježana Gvozden iz PSS-a prešla u SNSD. Opozicija je to okarakterisala kao političku trgovinu.

"Jesam za to ali da to uradimo kao jednu akciju i da ne stane na samo jednoj ili dvije osobe nisu samo oni koji su bukvalno otišli promijenili stranku potpisali drugu pristupnicu izdali, ima i spavača koji uskoče kad zatreba volio bi da griješim ali po mojim informacijama imaćemo i nove ljude za tu grupu", istakao je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak.

"Koliko vrijedi taj mandat koliko vrijedi taj prelazak, i koliko vrijedi povjerenje koje na kompenzacionoj listi stranka kojoj pripadate pokloni, da li je vrijedno plate i pozicije da li se može hodati gradom slobodno kad ljudima danima pričate jedno a nakon samo nekoliko dana vidjećemo kako ćete pričati drugo i s kojim uvjerenjem ", izjavila je šef kluba poslanika PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Tanja Vukomanović.

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković otišao je nekoliko stotina koraka dalje - do Okružnog javnog tužilaštva. Predao je krivične prijave tvrdeći da iza prelazaka poslanika stoji politička korupcija i trgovina uticajem. Posebno je prozvao Snježanu Gvozden, koja je nakon prelaska u SNSD izabrana za potpredsjednicu Narodne skupštine.

"Nema mali i veliki lopov, nema mali i veliki papak, papci i preletači su to mi razumijemo da neko bude nezadovoljan pa ostavi svoj mandat ili ako je nezadovoljan da je prešla u SDS ili čak da je ostala nezavisan ali da sjedi na strani gdje mi sjedimo i glasa onako kako se glasa kao neko ko je dobio podršku opozicionog biračkog tijela ja danas ne bi predavao krivičnu prijavu ovog tipa, da li je preletjela, ona je uzletjela", istakao je predsjednik PSS-a Draško Stanivuković.

Ubrzo je stigao odgovor Snježane Gvozden. Radila sam za Milorada Dodika i Željku Cvijanović i 2022. godine, baš kao što je Draško Stanivuković tad radio sve da Jelena Trivić izgubi, napisala je na društvenim mrežama.

"Godine 2026. dobili smo instrukciju u PSS-u da ne radimo za Branka Blanušu, što su rezultati izbora i pokazali. Na moje pitanje zašto se to radi, odgovor je bio da je to visoka politika i da se poslije izbora ide u koaliciju sa SNSD-om ako vladajući dopuste da Draško bude premijer", kazala je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Snježana Gvozden.

Novi skupštinski saziv tek je počeo, a političke tenzije već su obilježile njegovo konstituisanje. Od izbora rukovodstva, preko prekomponovanja skupštinske većine, do međusobnih optužbi vlast i opozicije – jasno je da dogovor oko vođenja Narodne skupštine nije jedini problem koji će pratiti njen rad.