Naime, iako su bili namenjeni jedno drugom, odlučili su da se odreknu braka i posvete monaškom životu.

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Galaktion je poticao iz Edese u Fenikiji, iz porodice neznabožačkih roditelja. Njegova majka Levkipija dugo nije mogla da ima djece, a nakon što je primila hrišćanstvo, rodila je sina i zajedno sa suprugom prihvatila novu veru. Galaktion je odrastao u hrišćanskom duhu.

Kada je stasao za ženidbu, otac mu je odabrao djevojku Epistimu. Međutim, Galaktion nije želeo da stupi u brak. Najprije ju je, prema žitiju, uputio u hrišćansku vjeru, a potom su oboje odlučili da se zamonaše.

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Otišli su na goru Puplion, ali nisu živjeli zajedno. Galaktion se nastanio u muškom, a Epistima u ženskom manastiru. Predanje navodi da su se posvetili molitvi, radu, smirenju i poslušnosti, da nisu napuštali manastire i da se nisu viđali - sve do posljednjih trenutaka života.

Njihov mir prekinut je tokom progona hrišćana. Oboje su izvedeni pred sud, a Galaktion je najpre bio podvrgnut mučenju. Kada je Epistima vidjela šta mu se događa, zaplakala je, zbog čega su i nju počeli da muče. Prema žitiju, odsječene su im ruke i noge, a potom su pogubljeni.

Njihova tijela sahranio je Evtolije, nekadašnji rob Epistiminih roditelja, koji je kasnije postao monah zajedno sa Galaktionom. Upravo se njemu pripisuje zapisivanje njihovog žitija. Prema crkvenom predanju, Galaktion i Epistima postradali su 253. godine.

Ipak, postoji konkretno crkveno pravilo koje je važno za datum njihovog spomena. Naime, kako 18. novembar 2026. godine pada u srijedu, tog dana se posti na vodi, bez ulja, prema objavljenom crkvenom kalendaru, prenosi telegraf.