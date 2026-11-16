Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 17. novembra obilježavaju praznik posvećen Prepodobnom Joanikiju Velikom, svetitelju koji je, prema crkvenom predanju, više od pola vijeka proveo u podvižničkom životu, molitvi i udaljenosti od svjetovne svakodnevice. Upamćen je po velikom smirenju, čudotvornim iscjeljenjima i posebnoj posvećenosti vjeri.

Prepodobni Joanikije rođen je u selu Marikati, u oblasti Vitinijskoj, od oca Miritrikija i majke Anastasije. Još kao dječak čuvao je ovce, a vrijeme koje je provodio na pašnjacima koristio je za molitvu.

Često se povlačio u samoću i dugo ostajao u molitvenom zanosu, dok je svoje stado, prema predanju, ograđivao krsnim znamenjem kako se ovce ne bi udaljile i razišle.

Kada je odrastao, stupio je u vojsku, gdje se istakao izuzetnom hrabrošću, naročito tokom ratova protiv Bugara. Ipak, nakon završetka vojne službe odlučio je da napusti dotadašnji život i potpuno se posveti vjeri.

Povukao se na azijski Olimp, gdje se zamonašio i započeo dug period podvižništva. Više od 50 godina proveo je u molitvi i duhovnom radu, boraveći na različitim mjestima i istrajavajući u svom načinu života sve do duboke starosti.

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Prema crkvenom predanju, Joanikije je od Boga dobio veliki dar čudotvorstva. Vjeruje se da je iscjeljivao bolesti i muke, izgonio demone i krotio divlje zvijeri, a naročito se isticao njegov odnos prema zmijama, nad kojima je, kako se pripovijeda, imao posebnu vlast.

Predanje mu pripisuje i sposobnost da prelazi preko vode kao po suvom, da postane nevidljiv kada to poželi, kao i da predviđa buduće događaje.

Uprkos svim darovima koji su mu pripisivani, odlikovao se velikim smirenjem i krotošću. Po spoljašnjem izgledu bio je krupan i snažan, gotovo divovskog stasa, ali je njegov duhovni život bio obilježen skromnošću i povučenošću.

Bio je veliki prijatelj carigradskog patrijarha

Joanikije je imao i važnu ulogu u životu Crkve. U vrijeme ikonoborstva, pokreta protiv poštovanja svetih ikona, najprije je i sam prihvatio takva shvatanja, ali se kasnije predomislio i postao vatreni pobornik poštovanja ikona.

Bio je i veliki prijatelj carigradskog patrijarha Metodija.

Prepodobni Joanikije Veliki poživio je 94 godine. U crkvenom predanju ostao je upamćen kao veliki čudotvorac, čija su se čuda, kako se vjeruje, događala i za života i nakon smrti.

Prema narodnim vjerovanjima, na ovaj praznik vjernici treba da učine neko dobro djelo, a posebno se ističe pomoć siromašnima i onima kojima je potrebna podrška.

Molitva Prepodobnom Joanikiju Velikom

„Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svijećnjak svijetu, sijajući svojim čudesima, Joanikije, oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.“, prenosi Ona.