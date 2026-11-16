Cijena od koje boli glava: Kilogram ovog domaćeg pršuta prodaju i za 600 KM

Pršut je jedan od najskupljih suhomesnatih proizvoda i namirnica, generalno.

Tako, kilogram pršuta u marketima košta od oko 30 do oko 60 KM.

Međutim, preko oglasa se nudi pršut od svinje moravke, koji košta nevjerovatnih 9 KM za 100 grama rezanog pršuta.

„Dimljeni pršut od moravke, dozrijevao 2 godine. Cijena 9 KM/100 gr narezanog pršuta“, navodi se u oglasu.

Pršut od moravke je skup zbog sporog rasta ove autohtone rase svinja, isključivo prirodnog uzgoja, veoma male ponude i dugotrajnog procesa zrenja mesa. Dok standardni pršut nastaje za nekoliko mjeseci, proizvodnja pravog pršuta od moravke zahtijeva godine ulaganja i strpljenja.

Moravka je nastala ukrštanjem domaće šumadinke sa berkširkom i mangulicom, sa ciljem da se dobije svinja prilagođena lokalnim uslovima uzgoja i ishrane.

Uzgaja se na otvorenim prostorima i pašnjacima, uz ishranu zasnovanu na prirodnim namirnicama – žiru, kukuruzu, korjenju i zelenoj masi.

Sporiji rast i duži period sazrijevanja doprinose razvoju mesa izuzetnih svojstava, sa uravnoteženim odnosom mišićnog i masnog tkiva.

Pršut moravke najčešće je star skoro 2 godine, a proizvođači ga često porede sa pršutom iberijskih svinja, najpoznatijih po njihovoj jedinstvenoj genetici koja omogućava infiltraciju masti direktno u mišićno tkivo. Upravo ova osobina čini njihovo meso i pršut izuzetno sočnim i aromatičnim.

Uzgajivači iz okruženja, takođe, papreno naplaćuju suvo meso od moravke.

Tako, jedan uzgajivač iz Srbije kilogram pršuta prodavao je po nevjerovatnih 300 evra, odnosno 600 KM. On je, naime, svoje svinje tovio posebnom hranom, potpuno zdravo, voćem i povrćem, prenosi Srpskainfo.