Stručnjaci zabilježili najraniji poremećaj polarnog vrtloga u istoriji: Šta to znači za zimu?

Polarni vrtlog ove godine oslabio je neuobičajeno rano, a smjer njegovih vjetrova čak se i preokrenuo. Riječ je o atmosferskoj pojavi koja bi mogla uticati na vremenske prilike i povećati mogućnost prodora hladnog vazduha u pojedine dijelove sjeverne hemisfere.

Još nije poznato kako će aktuelni poremećaj polarnog vrtloga uticati na zimu na sjevernoj hemisferi, ali naučnici se slažu da je riječ o rekordnom događaju.

„Koliko nam je poznato, ovo je najraniji poremećaj stratosferskog polarnog vrtloga koji je do sada zabilježen“, izjavili su za novinsku agenciju AFP naučnici Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMVF) Tim Stokdejl i Frederik Vitart.

Francuska meteorološka služba „Meteo-Frans“ u međuvremenu je ovaj događaj opisala kao nešto do sada nezabilježeno.

Rano slabljenje polarnog vrtloga „značajno povećava mogućnost prodora hladnog vazduha u područja u kojima se nalazi većina gusto naseljenih središta sjeverne hemisfere, uključujući SAD, Evropu i istočnu Aziju“, izjavio je za AFP Džuda Koen, klimatolog sa Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT).

Grafika u nastavku prikazuje kako polarni vrtlog utiče na vremenske prilike, odnosno razliku između stabilnog i poremećenog, talasastog polarnog vrtloga.

Šta je polarni vrtlog i kako djeluje?

Polarni vrtlog je veliki pojas hladnog vazduha niskog pritiska koji se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu oko Sjevernog pola, na visini od približno 10 do 50 kilometara iznad Zemljine površine.

Usko je povezan sa mlaznom strujom (džet-strim), još jednim pojasom snažnih vjetrova koji se nalazi ispod polarnog vrtloga. Mlazna struja formira granicu na kojoj se susreću hladan arktički vazduh i topliji vazduh iz tropskih i suptropskih područja.

Polarni vrtlog ponekad može imati oblik pravilnog, čvrsto zatvorenog kruga koji tokom zime zadržava najhladniji vazduh oko Sjevernog pola. Međutim, može poprimiti i oblik nepravilnih talasa koji se spuštaju prema jugu.

Promjene njegove snage i oblika mogu uticati na atmosferu ispod njega i promijeniti položaj mlazne struje, koja u velikoj mjeri utiče na vremenske prilike na Zemljinoj površini.

Ako mlazna struja postane izraženije talasasta i počne da se spušta prema jugu, može omogućiti prodor ledenog arktičkog vazduha u južnije krajeve.

Jedan od najvažnijih činilaca koji mogu izazvati takav poremećaj jeste naglo stratosfersko zagrijavanje. Riječ je o pojavi pri kojoj temperature u polarnoj stratosferi tokom samo nekoliko dana naglo porastu, zbog čega slabe snažni zapadni vjetrovi polarnog vrtloga.

To može pomjeriti polarni vrtlog sa njegovog uobičajenog položaja iznad Sjevernog pola, dovesti do njegovog razdvajanja na nekoliko zasebnih vrtloga ili, kao što se dešava sada, izazvati promjenu smjera zapadnih vjetrova.

Za oporavak polarnog vrtloga može biti potrebno nekoliko sedmica.

Šta to znači za zimu?

Jedan od prethodnih poremećaja polarnog vrtloga doprinio je hladnom talasu koji je u februaru 2021. godine pogodio američku saveznu državu Teksas. Temperature su se više od sedmicu dana zadržale ispod nule, što je izazvalo prekide u snabdijevanju električnom energijom i odnijelo stotine ljudskih života.

Ipak, ekstremno niske temperature nisu neizbježna posljedica poremećaja polarnog vrtloga. Britanska meteorološka služba „Met Ofis“ naglašava da promjene polarnog vrtloga mogu povećati vjerovatnoću takvog razvoja vremenskih prilika, ali ne djeluju poput prekidača kojim se hladno vrijeme jednostavno uključuje ili isključuje.

Na konačan ishod mogu uticati i drugi vremenski obrasci.

Primjera radi, postoji mogućnost da bi El Ninjo, koji se povezuje sa blažim zimama, mogao da ublaži ili izmijeni posljedice poremećaja, izjavio je Koen za AFP. Ipak, dodao je da to nije izvjesno.

Vremenski fenomen El Ninjo nastaje zbog zagrijavanja površinskih voda u središnjem i istočnom dijelu ekvatorijalnog Tihog okeana. Aktuelni El Ninjo opisan je kao izuzetno snažan i već izaziva poremećaje vremenskih prilika širom svijeta.

Neka istraživanja povezuju i ubrzano zagrijavanje Arktika, uzrokovano klimatskim promjenama, sa sve češćim poremećajima polarnog vrtloga.

To znači da bi, uprkos globalnom porastu temperature, pojedina područja i dalje mogla da doživljavaju snažne prodore hladnog vazduha i ekstremne hladne talase.

Ipak, ova povezanost još nije nedvosmisleno potvrđena i i dalje je predmet naučnih rasprava.

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