Sve veća otpornost na antibiotike mogla bi odnijeti milione života

Rutinske operacije i porođaji mogli bi postati zahvati opasni po život, a budućnost savremene medicine biti ugrožena zbog sve veće otpornosti na antibiotike i druge lijekove, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

„Otpornost na antibiotike, ili šire posmatrano, antimikrobna rezistencija (AMR), široko je rasprostranjena pojava koja prijeti budućnosti savremene medicine“, izjavio je stručnjak SZO Žan Pjer Njemazi.

Onkološki pacijenti i osobe sa hroničnim bolestima takođe su izloženi većem riziku od infekcija izazvanih bakterijama, virusima ili gljivicama koje više ne reaguju na dostupne oblike liječenja.

SZO poziva zemlje da pojačaju napore u borbi protiv antimikrobne rezistencije tokom Svjetske sedmice podizanja svijesti o ovom problemu, koja se obilježava od 18. do 24. novembra.

Prema Njemaziju, procjenjuje se da je 2021. godine više od milion ljudi umrlo kao direktna posljedica antimikrobne rezistencije.

Raste broj bakterija otpornih na lijekove

Ako se nastave aktuelni trendovi, modeli predviđaju da bi antimikrobna rezistencija u narednih 25 godina mogla da izazove 39 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta, dodao je on.

Raste broj bakterija otpornih na lijekove koji se često koriste, dok se istovremeno razvija premalo novih antibiotika.

„Prevencija infekcija jedan je od najefikasnijih načina za smanjenje potrebe za antibioticima“, istakla je stručnjak SZO Pravarša Prakaš.

Međutim, tek nešto više od trećine zemalja u potpunosti je na nacionalnom nivou sprovelo smjernice SZO o prevenciji infekcija.

Iz SZO navode da su mnoge zemlje i dalje daleko od ostvarivanja ciljeva koje je 2024. godine postavila Svjetska zdravstvena skupština, a koje treba ispuniti do 2030. godine.

Ti ciljevi obuhvataju prevenciju infekcija, pravilnu upotrebu lijekova u bolnicama, jačanje kapaciteta za testiranje i praćenje antimikrobne rezistencije.

(Indeks)