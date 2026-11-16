Potražnja jenjava: Koliko košta pelet u Srpskoj?

Potražnja za peletom u Republici Srpskoj polako jenjava jer su se građani uglavnom već snabdjeli ovim energentom, a cijena trenutno dostiže 695 KM, uz uključen prevoz, dok se na isporuku čeka i do sedam dana.

Iz banjalučke firme "Drvoprodex" kažu da je potražnja za peletom u posljednje vrijeme oslabila, te da su se građani uglavnom već snabdjeli ovim ogrjevnim energentom za predstojeću zimsku sezonu.

"Trenutno paleta peleta koja ima 1.050 kilograma košta 695 KM, sa uključenim prevozom", kazali su iz "Drvoprodexa".

Dodaju da, uprkos nešto slabijoj potražnji, kupci i dalje naručuju pelet, a na isporuku se trenutno čeka do sedam dana.

Naime, u ovom preduzeću su početkom oktobra kazali da ne primaju nove narudžbe peleta jer su vršili isporuku količina koje su građani naručili tokom juna i jula.

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Kako su tada kazali za "Nezavisne novine", nove narudžbe planiraju početi primati kada budu završene ranije ugovorene isporuke.

"Trenutna cijena peleta u 'Drvoprodexu' iznosi 640 KM po toni", kazali su tada u ovoj firmi.

Slična situacija je i u Šipovu, gdje iz firme "Medex Prom", čije je sjedište u ovoj opštini, a koja posluje i u više gradova Republike Srpske, navode da potražnja za peletom postepeno jenjava jer je većina domaćinstava na vrijeme obezbijedila potrebne zalihe za grijanje.

"Cijena tone peleta je 650 KM, plus prevoz", kazali su iz ove firme.

Kada je riječ o rokovima isporuke, ističu da oni zavise od količine koju kupci naručuju.

"Vrijeme čekanja zavisi od količine koju neko traži. Što su veće količine, duže se čeka na isporuku", pojasnili su iz ovog preduzeća.

Dodaju da dio proizvedenog peleta plasiraju i na inostrana tržišta, prvenstveno u Hrvatsku, Italiju i Sloveniju.

(Nezavisne)