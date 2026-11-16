U jednoj prostoriji u kući nikada ne treba sušiti veš

Sušenje oprane garderobe tokom hladnijih dana predstavlja pravu noćnu moru za sve koji žive u manjim stambenim kvadratima.

Stalci za veš zauzimaju dragocjen prolaz, a gomila vlažnih stvari neminovno podiže nivo vlage u vazduhu.

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Zbog toga većina stanara pribjegava refleksnom rješenju: čim se najave gosti, glomazna sušilica za veš se brže-bolje skloni sa očiju u prvu slobodnu prostoriju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je upravo ta navika sušenja veša najgora moguća odluka za zdravlje ukućana i mikroklimu doma.

Zašto je spavaća soba najgore mjesto za mokar veš?

Najopasniji izbor za postavljanje sušilice jeste spavaća soba, naročito ako je skučena i nema stalno provjetravanje.

Dok se garderoba cijedi i suši, ona oslobađa znatnu količinu vodene pare direktno u prostor. Kada se ta vlaga satima zadržava među zidovima, nastaje idealno tlo za razmnožavanje grinja i opasne buđi. Sve to drastično obara kvalitet vazduha koji udišete, nepovoljno utiče na čitav prostor, ali i direktno remeti miran i zdrav san.

Ukoliko zbog manjka kvadrata nemate nikakav drugi izbor osim spavaće sobe, jedno pravilo je obavezno: prozor mora biti redovno otvoren kako bi nagomilana vlaga odmah izlazila napolje.

Gdje zapravo treba premjestiti sušilicu?

Stručnjaci preporučuju nekoliko znatno bezbjednijih alternativa u stanu, uz poštovanje tačnih pravila pozicioniranja:

Dnevni boravak: Ova prostorija je najčešće najprostranija i ima najbolje strujanje vazduha. Najbolje je stalak postaviti u blizini prozora, ali ga nikako nemojte gurati tik uz zid ili grijna tijela poput radijatora, jer vazduh mora slobodno da kruži oko svakog komada odjeće.

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Kupatilo: Može da posluži kao opcija isključivo ako posjeduje spoljni prozor ili snažan ventilacioni sistem. Budući da su tuširanje i kupanje već zasitili vazduh vlagom, veš će se sušiti sporije, a bez stalnog provjetravanja rizikujete pojavu crne buđi na fugama pločica i zidovima.

Kuhinja: Pogodna je samo uz besprijekornu ventilaciju, ali pod jednim strogim uslovom – nikada nemojte sušiti veš dok spremate hranu. Tkanine ekspresno upijaju jake kuhinjske mirise, dok para od kuvanja dodatno opterećuje prostor.

Hodnik: Ukoliko je dovoljno prostran i nije zatrpan stvarima, hodnik omogućava nesmetanu cirkulaciju vazduha i može biti sasvim solidno prelazno rješenje.

Za sve koji se bore sa nedostatkom prostora, a nemaju mašinu za sušenje, izuzetno praktičnu zamjenu za klasične glomazne sušilice predstavljaju zidni sušači za veš koji štede podnu površinu i olakšavaju svakodnevicu, navodi ŽenaBlic.