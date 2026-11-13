Trik za čišćenje radijatora poslije koga će bolje grijati

Kako bi osigurali da radijator zaista dobro zagrijava prostoriju, morate redovno čistiti grijač i radijator. Naime, čak i mali sloj prašine može značajno smanjiti toplotnu snagu i to čak 25 do 30 posto. Naravno, to se kasnije vidi na računu za grijanje.

Međutim, prljavi radijator nije nepovoljan jedino za novčanik. Zagrijavanje prljavog radijatora raspršuje prašinu po prostoriji jer se ona zajedno s toplim vazduhom diže uvis.

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Za osobe koje pate od alergija na kućnu prašinu, to je izuzetno nepogodna klima. Međutim, i kod osoba koje ne pate od alergija prašina loše utiče na grlo i sluzokožu nosa. A to je onda pogodno tlo za viruse prehlade i grip. Stoga je jako važno redovno čistiti radijatore.

Spoljnu stranu radijatora možete čistiti tokom cijele godine. Međutim, ako planirate temeljno unutrašnje čišćenje, trebalo bi da to uradite prije ili nakon sezone grijanja. Velika količina prašine nakuplja se tokom godine, posebno u šupljem tijelu, tj. grijač postaje pravi sakupljač prašine. Uopšteno je dovoljno ako sistem grijanja temeljno očistite spolja i iznutra jednom ili dva puta godišnje.

TikTok video otkrio je jednostavan način čišćenja unutrašnjosti radijatora. Takozvani panelni radijatori su obično pokriveni rešetkom na vrhu i to vrlo labavo, prenosi NovostiMagazin.

Ponekad je morate odvrnuti na zadnjoj ili bočnoj strani. Budući da je rešetka obično vrlo dugačka i ne stane u sudoperu, najbolje je čistiti pod tušem u kadi. Nečistoću obično brzo možete ukloniti sapunom ili tečnošću za pranje i tankom krpom. Takođe možete koristiti sredstva za čišćenje masnoća za posebno tvrdoglavu prljavštinu. Prljavštinu u rešetkama najbolje je ukloniti četkicom.

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Ako vam to ne pomogne, usisivačem možete usisati prašinu iz radijatora, a ukoliko nemate parni čistač ili posebnu četku za radijator, u videu možete vidjeti rješenje. Dakle, sipate vodu „kroz“ radijator, koja će protjerati prašinu i prljavštinu u posude koje postavite ispod radijatora. Nakon toga prebrišete krpom mokre dijelove. Vrlo jednostavno, zar ne?