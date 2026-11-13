Gdje na stolu treba da stoje slavska svijeća, žito i hljeb?

Slavska trpeza ne podrazumijeva samo pripremu hrane i posluženja za goste. Posebno mjesto u svakom domu tokom slave zauzimaju slavski kolač, žito i svijeća, a njihovo postavljanje ima svoje značenje i ustaljeni red.

Iako se običaji u pojedinim krajevima Srbije mogu razlikovati, postoje pravila koja se poštuju u mnogim pravoslavnim porodicama.

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Slavski sto se obično priprema na svečanom mjestu u domu, gdje će domaćin i sveštenik obaviti slavski obred. Na njemu se postavljaju najvažniji slavski simboli, vodeći računa o tome da budu uredno raspoređeni i da im se može lako prići.

Gdje se postavlja slavska svijeća?

Slavska svijeća zauzima posebno mjesto na slavskom stolu. Najčešće se postavlja u svijećnjak, na desnu stranu slavskog kolača ili pored njega, tako da stoji uspravno i bude bezbjedno udaljena od cvijeća, salveta i drugih zapaljivih ukrasa.

Svijeća se pali na dan slave, u okviru slavskog obreda, a uobičajeno je da je domaćin upali prije početka posluženja, odnosno pre nego što sveštenik započne obred. Tokom slave treba voditi računa da ne ostane bez nadzora.

Gdje se stavlja slavski kolač?

Slavski kolač se postavlja na centralno mjesto slavskog stola, najčešće na veću tacnu ili tanjir. Pošto je jedan od najvažnijih simbola slave, ne treba ga gurati među ostalo posluženje, već mu ostaviti dovoljno prostora.

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Obično se nalazi u blizini slavske svijeće i žita, kako bi sveštenik mogao da obavi obred osvećenja i rezanja kolača. Kolač se ukrašava krstom, pletenicama i drugim ukrasima od tijesta, a na njegovom vrhu treba da se nalazi pečat sa slovima IS HS NI KA.

Gdje se postavlja slavsko žito?

Slavsko žito, odnosno koljivo, stavlja se u posebnu činiju ili posudu i postavlja pored slavskog kolača. Može biti ukrašeno orasima, šećerom ili drugim dodacima, ali je važno da posuda bude dovoljno prostrana kako bi se žito lijepo vidjelo i kako bi se lako zahvatalo kašičicom.

Žito se priprema u čast svetitelja koji se slavi i u znak sjećanja na preminule pretke. Zato ima posebno mjesto u slavskom obredu, a ne služi se samo kao još jedna poslastica na trpezi.

Kako treba da izgleda slavski sto?

Pored kolača, žita i svijeće, na slavskom stolu se obično nalaze čaša vina, posuda sa vinom za obred, kao i posuda sa vodom. U nekim domaćinstvima pripremaju se i ikona svetitelja, kandilo i drugi predmeti koji se koriste tokom obreda.

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Ikona se postavlja na počasno mjesto, najčešće na zid ili policu iznad stola, dok se slavski kolač, žito i svijeća raspoređuju tako da budu lako dostupni.

Treba imati u vidu da slavski sto ne mora da bude pretrpan dekoracijom. Dovoljno je da bude uredan, svečan i da najvažniji predmeti imaju svoje mjesto. Cvijeće, salvete i ostali ukrasi mogu da upotpune izgled, ali ne treba da zaklanjaju slavske simbole.

(Stvar ukusa)