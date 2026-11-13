Због кише и невремена хаос у Хрватској: Колона аутомобила дуга 12 километара

На појединим дионицама могући су одрони, док саобраћај додатно отежава магла. Због јаког вјетра на путевима у приобаљу на снази су забране саобраћаја за поједине категорије возила, преноси Јутарњи лист.

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Посебно је отежан саобраћај на загребачкој обилазници (А3), гдје се између петље Јакушевец и моста Сава, у смјеру Липовца, формирала колона дуга око 12 километара.

ХАК позива возаче да прилагоде брзину и начин вожње временским условима и одржавају довољно безбједно одстојање између возила.

Обустављен саобраћај на бројним трајектним и катамаранским линијама

Снажан вјетар изазвао је потешкоће и у поморском саобраћају, због чега су обустављене бројне трајектне, катамаранске и бродске линије дуж Јадрана.

У прекиду су трајектне линије Задар/Гаженица - Ист/Косирача - Олиб - Силба - Премуда/Кријал - Мали Лошињ, Шибеник - Зларин - Каприје - Жирје и Дубровник - Колочеп - Лопуд - Суђурађ.

Не саобраћају ни катамарани на линијама Пула - Задар - Пула, Ријека - Црес - Мали Лошињ, Ријека - Раб - Новаља, Задар - Сали - Заглав - Иж - Бршањ, Убли - Вела Лука - Хвар - Сплит, Убли - Корчула - Дубровник, Корчула - Сплит и Дубровник - Шипан - Мљет.

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Обустављене су и бродске линије Мали Лошињ - Уније - Сусак, Дубровник - Колочеп - Лопуд - Суђурађ и Комижа - Бишево.

Из ХАК-а упозоравају да су због неповољних временских услова могуће додатне потешкоће у саобраћају, те возачима и путницима савјетују да прије поласка провјере најновије информације о стању на путевима и реду пловидбе.

(Телеграф.рс)