Због кише и невремена хаос у Хрватској: Колона аутомобила дуга 12 километара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Киша и снажан вјетар стварају проблеме у друмском и поморском саобраћају широм Хрватске. Коловози су у већем дијелу земље мокри, влажни и клизави, а због обилних пљускова на појединим путевима задржавају се веће количине воде, упозорава Хрватски ауто-клуб (ХАК).
На појединим дионицама могући су одрони, док саобраћај додатно отежава магла. Због јаког вјетра на путевима у приобаљу на снази су забране саобраћаја за поједине категорије возила, преноси Јутарњи лист.
Србија
Жена родила дјевојчицу и преминула усљед компликација током порођаја
Посебно је отежан саобраћај на загребачкој обилазници (А3), гдје се између петље Јакушевец и моста Сава, у смјеру Липовца, формирала колона дуга око 12 километара.
ХАК позива возаче да прилагоде брзину и начин вожње временским условима и одржавају довољно безбједно одстојање између возила.
Снажан вјетар изазвао је потешкоће и у поморском саобраћају, због чега су обустављене бројне трајектне, катамаранске и бродске линије дуж Јадрана.
У прекиду су трајектне линије Задар/Гаженица - Ист/Косирача - Олиб - Силба - Премуда/Кријал - Мали Лошињ, Шибеник - Зларин - Каприје - Жирје и Дубровник - Колочеп - Лопуд - Суђурађ.
Не саобраћају ни катамарани на линијама Пула - Задар - Пула, Ријека - Црес - Мали Лошињ, Ријека - Раб - Новаља, Задар - Сали - Заглав - Иж - Бршањ, Убли - Вела Лука - Хвар - Сплит, Убли - Корчула - Дубровник, Корчула - Сплит и Дубровник - Шипан - Мљет.
Регион
Пијана и дрогирана жена за воланом изазвала три саобраћајне несреће
Обустављене су и бродске линије Мали Лошињ - Уније - Сусак, Дубровник - Колочеп - Лопуд - Суђурађ и Комижа - Бишево.
Из ХАК-а упозоравају да су због неповољних временских услова могуће додатне потешкоће у саобраћају, те возачима и путницима савјетују да прије поласка провјере најновије информације о стању на путевима и реду пловидбе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Бања Лука
2 ч1
Друштво
2 ч1
Хроника
2 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму