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Због кише и невремена хаос у Хрватској: Колона аутомобила дуга 12 километара

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АТВ редакција
13.11.2026 13:17

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Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу
Фото: Pexel/ Erik Mclean

Киша и снажан вјетар стварају проблеме у друмском и поморском саобраћају широм Хрватске. Коловози су у већем дијелу земље мокри, влажни и клизави, а због обилних пљускова на појединим путевима задржавају се веће количине воде, упозорава Хрватски ауто-клуб (ХАК).

На појединим дионицама могући су одрони, док саобраћај додатно отежава магла. Због јаког вјетра на путевима у приобаљу на снази су забране саобраћаја за поједине категорије возила, преноси Јутарњи лист.

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Посебно је отежан саобраћај на загребачкој обилазници (А3), гдје се између петље Јакушевец и моста Сава, у смјеру Липовца, формирала колона дуга око 12 километара.

ХАК позива возаче да прилагоде брзину и начин вожње временским условима и одржавају довољно безбједно одстојање између возила.

Обустављен саобраћај на бројним трајектним и катамаранским линијама

Снажан вјетар изазвао је потешкоће и у поморском саобраћају, због чега су обустављене бројне трајектне, катамаранске и бродске линије дуж Јадрана.

У прекиду су трајектне линије Задар/Гаженица - Ист/Косирача - Олиб - Силба - Премуда/Кријал - Мали Лошињ, Шибеник - Зларин - Каприје - Жирје и Дубровник - Колочеп - Лопуд - Суђурађ.

Не саобраћају ни катамарани на линијама Пула - Задар - Пула, Ријека - Црес - Мали Лошињ, Ријека - Раб - Новаља, Задар - Сали - Заглав - Иж - Бршањ, Убли - Вела Лука - Хвар - Сплит, Убли - Корчула - Дубровник, Корчула - Сплит и Дубровник - Шипан - Мљет.

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Обустављене су и бродске линије Мали Лошињ - Уније - Сусак, Дубровник - Колочеп - Лопуд - Суђурађ и Комижа - Бишево.

Из ХАК-а упозоравају да су због неповољних временских услова могуће додатне потешкоће у саобраћају, те возачима и путницима савјетују да прије поласка провјере најновије информације о стању на путевима и реду пловидбе.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

невријеме

Киша

саобраћај

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