Ušakov: Putin i Si razgovaraće na marginama samita APEK-a

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće sa predsjednikom Kine Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, najavio je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

"Prošireni razgovori sa delegacijama primiču se kraju i lideri odlaze na radni doručak, koji će biti posvećen isključivo pitanjima spoljne politike. Taj doručak biće održan u užem formatu - predsjednici i po nekoliko ljudi sa obje strane. O tome se upravo razgovara", rekao je Ušakov novinarima.

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On je naveo da će Putin i Si u proširenom formatu razgovarati o brojnim temama, uključujući Ukrajinu, energiju i razvoj vještačke inteligencije.

Ušakov nije isključio mogućnost dodatnih kontakata između Putina i Sija, prenosi Srna.