Ušakov: Putin i Si razgovaraće na marginama samita APEK-a

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće sa predsjednikom Kine Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, najavio je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.
"Prošireni razgovori sa delegacijama primiču se kraju i lideri odlaze na radni doručak, koji će biti posvećen isključivo pitanjima spoljne politike. Taj doručak biće održan u užem formatu - predsjednici i po nekoliko ljudi sa obje strane. O tome se upravo razgovara", rekao je Ušakov novinarima.
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On je naveo da će Putin i Si u proširenom formatu razgovarati o brojnim temama, uključujući Ukrajinu, energiju i razvoj vještačke inteligencije.
Ušakov nije isključio mogućnost dodatnih kontakata između Putina i Sija, prenosi Srna.
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