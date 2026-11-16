Logo

Pad Majkrosoft servisa povezan sa trovanjem 15 gostiju hotela u Njemačkoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 12:44

Komentari:

0
Pad Majkrosoft servisa povezan sa trovanjem 15 gostiju hotela u Njemačkoj
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Petnaest gostiju hotela u Njemačkoj povrijeđeno je nakon što je kvar Majkrosoft 365 servisa spriječio isporuku važnog bezbjednosnog upozorenja. Zbog problema sa elektronskom poštom, zaposleni nisu dobili informaciju da je koncentracija hlora u hotelskom bazenu premašila bezbjedan nivo.

Incident se dogodio 13. novembra u hotelu Ling Bao, u okviru zabavnog parka Phantasialand u njemačkom gradu Brilu. Automatski sistem za doziranje hemikalija pokvario se i ispustio previše hlora u bazen, dok je bezbjednosni sistem pokušao da upozori osoblje putem mejla.

Međutim, upozorenje nikada nije stiglo zbog prekida rada "Microsoft Exchange" infrastrukture, koja se koristi za elektronsku poštu u okviru Majkrosoft 365 platforme.

Gosti su ubrzo počeli da prijavljuju iritaciju disajnih puteva, zbog čega su na lice mjesta upućene hitne službe. U intervenciji je učestvovalo 40 pripadnika spasilačkih službi, a medicinska pomoć pružena je za 15 osoba. Četvoro povrijeđenih prevezeno je u bolnicu, dok je jedna osoba zadržana na daljem posmatranju.

Majkrosoft se u tom periodu suočavao sa velikim problemima u radu svojih klaud servisa. Prekid koji je trajao od 12. do 14. novembra pogodio je Outlook, Exchange i druge usluge, a posledice su osjetile brojne kompanije širom svijeta.

Slučaj iz Njemačke otvorio je ozbiljno pitanje pouzdanosti bezbjednosnih sistema koji zavise od internet servisa. Iako je neposredni uzrok incidenta bio kvar opreme za doziranje hlora, izostanak upozorenja omogućio je da problem ostane neprimjećen dok gosti nisu počeli da osjećaju posljedice.

Majkrosoft je u međuvremenu otklonio probleme sa svojim servisima, a hotelski bazen je nakon zamjene vode ponovo otvoren.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

majkrosoft

Njemačka

Trovanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Zdravstveni radnik uzima uzorak krvi od pacijenta prije nego što mu da dozu vakcine „Tumaini“ protiv virusa ebole, u provinciji Ituri, u Kongu, u petak, 23. oktobra 2026. godine.

Svijet

Broj umrlih od ebole dostigao 5.568

4 h

0
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov posmatra uoči ceremonije potpisivanja u Velikoj sali naroda u Pekingu tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, u srijedu, 20. maja 2026.

Svijet

Peskov: Potpuno neosnovane optužbe Estonije i drugih evropskih zemalja

4 h

0
Granični policajci na patrolnom brodu mosta Balčik sprovode operacije u Crnom moru, suočavajući se sa sve većim prijetnjama po pomorsku bezbjednost, Sozopol, Bugarska, utorak, 27. oktobar 2026. godine.

Svijet

Tone teretni brod u Crnom moru

4 h

0
Zaposleni u jednoj streljani prijavili su da je klijent sebi nanio teške povrede i zatražili hitnu medicinsku pomoć, dok su policiju pozvali uznemireni roditelji Anastasije (28), strahujući da im je kćerka ubijena.

Svijet

Roditelji otvorili kćerkin profil pa zanijemili od užasa

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima