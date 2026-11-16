Pad Majkrosoft servisa povezan sa trovanjem 15 gostiju hotela u Njemačkoj

Petnaest gostiju hotela u Njemačkoj povrijeđeno je nakon što je kvar Majkrosoft 365 servisa spriječio isporuku važnog bezbjednosnog upozorenja. Zbog problema sa elektronskom poštom, zaposleni nisu dobili informaciju da je koncentracija hlora u hotelskom bazenu premašila bezbjedan nivo.

Incident se dogodio 13. novembra u hotelu Ling Bao, u okviru zabavnog parka Phantasialand u njemačkom gradu Brilu. Automatski sistem za doziranje hemikalija pokvario se i ispustio previše hlora u bazen, dok je bezbjednosni sistem pokušao da upozori osoblje putem mejla.

Međutim, upozorenje nikada nije stiglo zbog prekida rada "Microsoft Exchange" infrastrukture, koja se koristi za elektronsku poštu u okviru Majkrosoft 365 platforme.

Gosti su ubrzo počeli da prijavljuju iritaciju disajnih puteva, zbog čega su na lice mjesta upućene hitne službe. U intervenciji je učestvovalo 40 pripadnika spasilačkih službi, a medicinska pomoć pružena je za 15 osoba. Četvoro povrijeđenih prevezeno je u bolnicu, dok je jedna osoba zadržana na daljem posmatranju.

Majkrosoft se u tom periodu suočavao sa velikim problemima u radu svojih klaud servisa. Prekid koji je trajao od 12. do 14. novembra pogodio je Outlook, Exchange i druge usluge, a posledice su osjetile brojne kompanije širom svijeta.

Slučaj iz Njemačke otvorio je ozbiljno pitanje pouzdanosti bezbjednosnih sistema koji zavise od internet servisa. Iako je neposredni uzrok incidenta bio kvar opreme za doziranje hlora, izostanak upozorenja omogućio je da problem ostane neprimjećen dok gosti nisu počeli da osjećaju posljedice.

Majkrosoft je u međuvremenu otklonio probleme sa svojim servisima, a hotelski bazen je nakon zamjene vode ponovo otvoren.

(Telegraf)