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Broj umrlih od ebole dostigao 5.568

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АТВ редакција
16.11.2026 12:32

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Zdravstveni radnik uzima uzorak krvi od pacijenta prije nego što mu da dozu vakcine „Tumaini“ protiv virusa ebole, u provinciji Ituri, u Kongu, u petak, 23. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Od početka epidemije virusa ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je 5.568 ljudi, a ukupno je zaraženo 11.376, saopšteno je iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje.

"Tokom protekla 24 časa zabilježeno je 60 novih slučajeva infekcije i 36 smrtnih ishoda", navodi se u dnevnom izvještaju.

Generalni direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Žan Kaseja izjavio je za Rojters da je epidemija ebole u Kongu i dalje van kontrole, više od šest mjeseci nakon što je proglašena.

On je ukazao na probleme kao što su napadi na zdravstvene radnike, neplaćeni rad i nedostatak resursa.

Epidemija ebole u Kongu počela je u aprilu. Do danas nema licencirane vakcine, niti tretmana za soj bundibuđo koji se trenutno širi, prenosi Srna.

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Kinšasa

DR Kongo

Ebola virus

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