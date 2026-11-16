Broj umrlih od ebole dostigao 5.568

Autor:ATV redakcija
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Od početka epidemije virusa ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je 5.568 ljudi, a ukupno je zaraženo 11.376, saopšteno je iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje.
"Tokom protekla 24 časa zabilježeno je 60 novih slučajeva infekcije i 36 smrtnih ishoda", navodi se u dnevnom izvještaju.
Generalni direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Žan Kaseja izjavio je za Rojters da je epidemija ebole u Kongu i dalje van kontrole, više od šest mjeseci nakon što je proglašena.
On je ukazao na probleme kao što su napadi na zdravstvene radnike, neplaćeni rad i nedostatak resursa.
Epidemija ebole u Kongu počela je u aprilu. Do danas nema licencirane vakcine, niti tretmana za soj bundibuđo koji se trenutno širi, prenosi Srna.
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