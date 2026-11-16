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Privedena tri tinejdžera zbog planiranja terorističkog napada u Poljskoj

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АТВ редакција
16.11.2026 11:18

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Naoružani policajci obezbjeđuju ograđeni prostor nakon što je napadač otvorio vatru na trgu u Krakovu, u Poljskoj, u subotu, 7. novembra 2026. godine, pri čemu je, prema navodima nadležnih, bilo mrtvih i povređenih.
Foto: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Poljska agencija za unutrašnju bezbjednost privela je trojicu tinejdžera osumnjičenih za pripremu terorističkog napada, izjavio je ministar zadužen za poljske specijalne službe Tomaš Sjemonjak.

"Osumnjičeni su šesnaestogodišnjak i dvojica sedamnaestogodišnjaka i povezani su sa međunarodnim neonacističkim pokretom", objavio je Sjemonjak na "Iksu".

Istražioci su posebnu pažnju posvetili dvojici sedamnaestogodišnjaka, za koje vlasti tvrde da su razmjenjivali informacije putem internet aplikacija o eksplozivu domaće izrade, improvizovanom vatrenom oružju i pirotehničkim materijalima namijenjenim za upotrebu u terorističkom napadu.

Tokom pretresa prostorija koje je koristio jedan od osumnjičenih, policajci su zaplijenili hemijske supstance koje bi mogle da se iskoriste za proizvodnju eksploziva.

Sud je naredio da dvojica sedamnaestogodišnjaka budu zadržana u pritvoru, a šesnaestogodišnjak je poslat u pritvorski dom za maloljetnike.

Iz regionalnog tužilaštva u Gdanjsku saopšteno je da istraga još traje i da tužioci rade na identifikovanju ostalih osoba umiješanih u aktivnosti grupe i utvrđivanju punog obima planiranih zločina.

Hapšenja su uslijedila nakon oružanog napada i ubistava šest ljudi na glavnom trgu u Krakovu ranije ovog mjeseca.

Vlada je saopštila da je naoružani čovjek možda bio inspirisan krajnje desničarskom ideologijom. Poljska nacionalno orijentisana opozicija odbacila je takvu vezu, prenosi Srna.

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Poljska

privođenje

Teroristički napad

maloljetnici

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