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Putin: Rusija odbacuje neokolonijalizam i pritiske putem sankcija

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АТВ редакција
16.11.2026 11:08

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Putin: Rusija odbacuje neokolonijalizam i pritiske putem sankcija
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Rusija odbacuje bilo kakav oblik neokolonijalizma, uključujući vršenje pritiska uvođenjem sankcija, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

On je u pismu dobrodošlice učesnicima i organizatorima foruma "Za slobodu nacija!" napisao da Rusija u potpunosti podržava težnje većine zemalja da ojačaju svoj suverenitet i nezavisnost.

"Međunarodna saradnja treba da se odvija isključivo na osnovu univerzalno priznatih pravnih normi, te poštovanja međusobnih legitimnih interesa i obostrane koristi", naveo je Putin.

Ruski lider izrazio je uvjerenje da će zajednički rad učesnika foruma biti sadržajan i plodonosan, te da će biti podrška vrijednostima pravde, jednakosti i dobrog susjedstva u međunarodnim odnosima.

Putin je naglasio da ambicije određenih zapadnih zemalja ometaju izgradnju poštenog demokratskog sistema međunarodnih odnosa, prenio je TASS.

"Moderni svijet prolazi kroz veoma velike promjene. Sve više zemalja zagovara izgradnju poštenog demokratskog sistema međunarodnih odnosa zasnovanog na principima multipolarnosti i stvarne jednakosti, dok neokolonijalne ambicije određenih zapadnih zemalja ostaju ozbiljna prepreka ispunjavanju tog cilja", istakao je Putin.

On je dodao da nekadašnje kolonijalne sile, koje su svojevremeno bile prinuđene da odustanu od direktnog ugnjetavanja naroda u Aziji, Africi i Latinskoj Americi, nastavljaju da teže ka održavanju kontrole nad ekonomijama zemalja tih regiona, da se miješaju u njihova unutrašnja pitanja i da vrše uticaj na njihovu spoljnu politiku, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

sankcije

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