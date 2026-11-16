Susret Putina, Trampa i Sija: Istorijski značaj

Kineski predsjednik Si Đinping 19. novembra u Šenženu će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsjednikom SAD Donaldom Trampom, potvrdio je Peking.

Susret trojice lidera na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje ima istorijski značaj, izjavila je na brifingu Mao Ning, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

„To će biti prvi neposredni susret lidera Kine, Rusije i SAD u istoriji. Sastanak ima istorijski i inovativni značaj“, rekla je Mao.

Lideri će na sastanku detaljno razmijeniti mišljenja o pitanjima očuvanja globalnog mira i jačanja strateške stabilnosti u odnosima između velikih sila, dodala je predstavnica Ministarstva.

Mao je naglasila da na Pekingu, Moskvi i Vašingtonu leži odgovornost za suočavanje sa globalnim izazovima i doprinos očuvanju mira i stabilnosti.

„U sadašnjim okolnostima, tri zemlje (Kina, Rusija i SAD) imaju važnu odgovornost da se zajednički suoče sa globalnim izazovima, kao i da doprinesu očuvanju mira i stabilnosti u cijelom svijetu“, napomenula je Mao.

Prema njenim riječima, saradnja Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u interesu je cijelog svijeta, a jačanje saradnje ovih zemalja doprinijeće stabilizaciji međunarodne situacije.

Ranije je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov saopštio da Rusija, Kina i SAD rade na organizaciji susreta lidera na samitu APEK-a, koji će biti održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Šenženu.