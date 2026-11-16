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Dva tankera naletjela na mine, šest ih planulo

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АТВ редакција
16.11.2026 08:23

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Dva tankera naletjela na mine, šest ih planulo
Foto: X/RT_com

Dva naftna tankera naletjela su na mine u Hormuškom moreuzu, nakon čega su od‌jeknule eksplozije, saopštila je u poned‌jeljak Iranska revolucionarna garda. Saopštenje su prenijeli državni mediji.

Prema navodima Garde, tokom ned‌jelje i poned‌jeljka u nizu sličnih incidenata u ovom strateški važnom plovnom putu zapalilo se ukupno šest tankera.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je i videosnimak svojih novih, naprednih sistema protivvazdušne odbrane. Tvrdi da su ti sistemi ostvarili podvig bez presedana u svijetu, prateći i uništavajući desetine naprednih neprijateljskih dronova.

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Tagovi :

tanker

Hormuški moreuz

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