Dva tankera naletjela na mine, šest ih planulo

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Foto: X/RT_com

Dva naftna tankera naletjela su na mine u Hormuškom moreuzu, nakon čega su od‌jeknule eksplozije, saopštila je u poned‌jeljak Iranska revolucionarna garda. Saopštenje su prenijeli državni mediji.

Prema navodima Garde, tokom ned‌jelje i poned‌jeljka u nizu sličnih incidenata u ovom strateški važnom plovnom putu zapalilo se ukupno šest tankera. ❗️ IRGC CLAIMS 2 OIL TANKERS HIT NAVAL MINES in HORMUZ while being ESCORTED by 'PREDATORY US OFFICERS' & FIGHTER JETS Says vessels took an 'ILLEGAL SOUTHERN ROUTE' before MULTIPLE POWERFUL EXPLOSIONS WARNS the route is now a 'MINEFIELD' — THREATENS vessels attempting to USE IT https://t.co/kMaXUsA7Qn — RT (@RT_com) November 16, 2026 Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je i videosnimak svojih novih, naprednih sistema protivvazdušne odbrane. Tvrdi da su ti sistemi ostvarili podvig bez presedana u svijetu, prateći i uništavajući desetine naprednih neprijateljskih dronova.

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