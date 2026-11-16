Umro "šef svih šefova": Bivši policajac koji je stvorio narkocarstvo i odgojio El Čapa

Migel Anhel Feliks Galjardo, osnivač kartela Gvadalahara kojeg su zvali „šefom svih šefova“ i kumom meksičkih kartela, preminuo je u nedjelju u bolnici u Gvadalahari u 80. godini, nakon više od 37 godina provedenih iza rešetaka.

Smrt je potvrdio Sekretarijat za bezbjednost meksičke savezne države Halisko.

Rođen je 8. januara 1946. godine u Kulijakanu u Sinaloi. Prije nego što je ušao u svijet droge bio je policajac, a jedno vrijeme i tjelohranitelj guvernera Sinaloe Leopolda Sančesa Selisa.

BREAKING: Miguel Ángel Félix Gallardo, founder of the Guadalajara Cartel known as the “Boss of Bosses” and “The Godfather,” has died at age 80, Mexico’s Security Ministry says. https://t.co/kWG5KnXWj2 — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026

Na početku je služio kao posrednik za podmićivanje državnih službenika, a onda je izgradio sopstvenu organizaciju.

Kartel Gvadalahara osnovao je sa Ernestom Fonsekom Kariljom i Rafaelom Karom Kinterom. Ključan je bio njegov savez sa kolumbijskim kartelima. Feliks Galjardo preusmjerio je meksičke krijumčare sa marihuane na kokain, koji je iz Kolumbije preko Meksika išao u SAD. Uz to je imao rute za heroin, mreže za transport i pranje novca te veze u policiji i politici.

Osamdesetih godina u organizaciju je doveden mladi Hoakin Gusman, kasnije poznat kao El Čapo, koji je dobio zadatak da vodi logistiku. Nakon hapšenja Feliksa Galjarda kartel Gvadalahara se raspao, a iz njega su nastali kartel Sinaloa, koji je preuzeo Gusman, i kartel Tihuana. Gusman je 2019. godine u SAD osuđen na doživotni zatvor.

Pad je počeo 1985. godine, kada su oteti i ubijeni agent američke Agencije za borbu protiv droge (DEA) Enrike Kiki Kamarena i pilot Alfredo Zavala. Istražioci su kao glavne osumnjičene označili Feliksa Galjarda, Fonseku i Karu Kintera.

Pod pritiskom SAD, druga dvojica su uhapšena, dok je Feliks Galjard još četiri godine uživao političku zaštitu.

Uhapšen je 1989. godine, a njegovo hapšenje razotkrilo je razmjere korupcije u meksičkoj policiji i politici. Služio je dvije presude koje su zajedno iznosile 77 godina zatvora: 40 godina za trgovinu drogom i gomilanje oružja i 37 godina za ubistva Kamarene i Zavale.

Posljednjih godina zdravlje mu se naglo pogoršavalo. Tadašnja šefica meksičkog federalnog Sekretarijata za bezbjednost Rosa Isela Rodrigez saopštila je 2022. godine da Feliks Galjard ima 22 oboljenja i da mu je potrebna stalna medicinska njega. Bolovao je od hipertenzije i dijabetesa, gotovo nije čuo, a na jedno oko je izgubio vid.

Medicinska služba zatvorskog sistema Haliska te godine preporučila je da ostatak kazne služi u kućnom pritvoru, jer mu zatvor ne može pružiti potrebnu njegu. Sud je mjeru odobrio, ali je njeno izvršenje zaustavljeno zbog žalbi, pa je Feliks Galjard ostao iza rešetaka. U intervjuu za Telemundo 2021. godine sam je rekao da mu život visi o koncu.

Njegov uspon i pad široj publici postali su poznati kroz Netfliksovu seriju „Narkos: Meksiko“, u kojoj ga je glumio Dijego Luna.

(kliks)