Hiljade letova u SAD-u i dalje otkazano ili odgođeno, normalizacija tek sutra

Hiljade letova u SAD je otkazano ili odgođeno, jer se američki sistem kontrole vazdušnog saobraćaja i dalje oporavlja od tehničkog kvara koji je doveo do obustavljanja saobraćaja širom zemlje.

Ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je za Si-Bi-Es da se normalno poslovanje možda neće uspostaviti do sutra.

Više od 5.000 letova odgođeno je danas, a oko 2.000 je otkazano.

Na aerodromima širom SAD uslijedio je haos nakon što su u petak, 13. novembra, avioni prizemljeni.

Više od 3.500 aviona bilo je u vazduhu kada je Federalna uprava za vazduhoplovstvo /FAA/ objavila da će letovi biti prizemljeni do daljeg obavještenja.

Putnici su bili blokirani u avionima na pisti, koji nisu mogli da polete ili da se vrate na kapije polaska. Drugi su bili zarobljeni na aerodromima, spavajući na podu i očajnički pokušavajući da stupe u kontakt sa svojom avio-kompanijom.

Pojedini su preusmjereni na druge aerodrome, a drugi su odletjeli ka svojim odredištima.

Nakon toga, prema podacima na sajtu "Flajtaver" 8.500 letova je odgođeno, a još 8.000 otkazano.

Zabrana letenja imala je domino efekat na letove širom svijeta, a pojedini letovi iz Velike Britanije i Evrope su otkazani. Zabrana je ukinuta oko četiri i po sata kasnije, ali su posljedice vidljive i tokom vikenda, prenosi Srna.