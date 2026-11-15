Logo

Hiljade letova u SAD-u i dalje otkazano ili odgođeno, normalizacija tek sutra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 21:42

Komentari:

0
Hiljade letova u SAD-u i dalje otkazano ili odgođeno, normalizacija tek sutra
Foto: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Hiljade letova u SAD je otkazano ili odgođeno, jer se američki sistem kontrole vazdušnog saobraćaja i dalje oporavlja od tehničkog kvara koji je doveo do obustavljanja saobraćaja širom zemlje.

Ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je za Si-Bi-Es da se normalno poslovanje možda neće uspostaviti do sutra.

Više od 5.000 letova odgođeno je danas, a oko 2.000 je otkazano.

Na aerodromima širom SAD uslijedio je haos nakon što su u petak, 13. novembra, avioni prizemljeni.

Više od 3.500 aviona bilo je u vazduhu kada je Federalna uprava za vazduhoplovstvo /FAA/ objavila da će letovi biti prizemljeni do daljeg obavještenja.

Putnici su bili blokirani u avionima na pisti, koji nisu mogli da polete ili da se vrate na kapije polaska. Drugi su bili zarobljeni na aerodromima, spavajući na podu i očajnički pokušavajući da stupe u kontakt sa svojom avio-kompanijom.

Pojedini su preusmjereni na druge aerodrome, a drugi su odletjeli ka svojim odredištima.

Nakon toga, prema podacima na sajtu "Flajtaver" 8.500 letova je odgođeno, a još 8.000 otkazano.

Zabrana letenja imala je domino efekat na letove širom svijeta, a pojedini letovi iz Velike Britanije i Evrope su otkazani. Zabrana je ukinuta oko četiri i po sata kasnije, ali su posljedice vidljive i tokom vikenda, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sjedinjene Američke Države

otkazani letovi

Šon Dafi

bezbjednost

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

rusija katedrala pun mjesec st. peterburg 2026.

Svijet

Rusija reagovala na najavu Estonije o zatvaranju graničnih prelaza

1 h

0
Predsjednik Donald Tramp pozdravlja ministra trgovine Hauarda Latnika na predizbornom skupu na aerodromu Pit-Grinvil, u utorak, 20. oktobra 2026. godine, u Grinvilu, u Sjevernoj Karolini.

Svijet

Lutnik će se pridružiti Trampu na putovanju u Kinu

1 h

0
Bivši brazilski fudbaler Ronaldinjo posmatrao je utakmicu Grupe C Svjetskog prvenstva između Brazila i Haitija u Filadelfiji, u petak, 19. juna 2026. godine.

Svijet

Ronaldinjo se vratio i odigrao zvaničan meč!

2 h

0
Svitanje na Kapitol hilu u Vašingtonu, u ponedjeljak, 2. novembra 2026. godine, dan uoči izbora na polovini predsjedničkog mandata, koji će odrediti političku kontrolu nad Kongresom.

Svijet

Alarm u Americi: Iran cilja Trampa?

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima