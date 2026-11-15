Ronaldinjo se vratio i odigrao zvaničan meč!

Brazilski mađioničar je poslije tačno 4.068 dana obukao "desetku" u pobjedi njegove Ravene u derbiju Serije C protiv Forlija.

I odmah je jednim potezom podsjetio na slavne dane. Inicirao je akciju kada je doturio loptu svom saigraču, a ovaj Donatiju za spektakularan pogodak u 35. minutu.

Ravena je na kraju slavila sa 2:0, a Ronaldinjo je odigrao samo prvo poluvrijeme.

Ronaldinho vs Forli



46 years old pic.twitter.com/CiPo8Mwzfi — c0mp (@c0mpmilano) November 15, 2026

Inače, na stadionu "Beneli" bilo je prisutno 7.000 gledalaca. Na tribinama je Ronaldinja i ekipu dočekala parola "Iterum rudent leones" (Lavovi će ponovo rikati).

Zanimljivo je da je utakmica prenošena na čuvenom Tajms skveru u Njujorku.

Podsjetimo, Ronaldinjo je posljednju utakmicu odigrao za Fluminense u septembru 2015. godine. Posljednji pogodak je postigao 18. maja 2015. godine.