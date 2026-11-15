SAD se sprema za novi napad? Treći nosač aviona stiže na Bliski istok

Američki nosač aviona USS Teodor Ruzvelt stiže na Bliski istok u naredna 24 časa, gdje će se pridružiti dvjema već prisutnim udarnim grupama. Njegovim dolaskom u regionu će biti raspoređena ukupno tri američka nosača aviona. Vijest je u nedjelju objavio Njujork tajms, a potvrdio ju je i zvaničnik američke vojske.

Raspoređivanje snaga uslijedilo je nakon što je Iran u nedjelju dronovima napao Bahrein, što je bio drugi takav napad u samo tri dana. Time je okončano dvomjesečno zatišje u sukobima, dok su mirovni pregovori sa Vašingtonom i dalje u zastoju. Nedjeljnom napadu prethodio je incident u petak, kada su američke snage presrele dva iranska drona lansirana prema toj zalivskoj državi.

Pentagon i Centralna komanda SAD (CENTCOM), nadležna za vojne operacije na Bliskom istoku, zasad nisu zvanično potvrdili tačno vrijeme dolaska nosača aviona.

Obnovljeni sukobi odvijaju se u uslovima potpunog diplomatskog zastoja i pojačanog američkog vojnog prisustva u regionu. Dio su šireg sukoba sa Iranom, koji je počeo krajem februara koordinisanim američko-izraelskim napadima.

Američki predsjednik Donald Tramp nedavno je isključio potpredsjednika Džej Di Vensa iz mirovnog procesa i na društvenim mrežama poručio da Vašingtonu sporazum sa Teheranom više nije potreban.

Iako u region stiže dodatni nosač aviona, američka vojska nedavno je demantovala navode izraelskih medija o pripremama za mogući nastavak operacija protiv Irana. Tvrdnje o promjenama u rasporedu regionalnih snaga opisali su kao „čistu spekulaciju“.