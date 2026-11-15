Požar na božićnoj pijaci u Belgiji, ima povrijeđenih

Pet osoba povrijeđeno je u požaru koji je izbio na božićnoj pijaci u Aneu u Belgiji, rekao je gradonačelnik Pjer Rondija belgijskoj novinskoj agenciji.

Rondija je naveo da je eksplodirala gasna boca, što je izazvalo požar, koji je uništio dvije drvene kolibe i još dvije oštetio.

On je istakao da je dvoje povrijeđenih u kritičnom stanju.

Rondija je rekao da tužilaštvo istražuje tačan uzrok požara.

Božićna pijaca u Maredsusu u Aneu, južno od Brisela, dobro je poznata u regionu. Otvorena je u petak, 13. novembra i traje šest vikenda, navodi DPA.

Srna