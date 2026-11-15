Požar na božićnoj pijaci u Belgiji, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Pet osoba povrijeđeno je u požaru koji je izbio na božićnoj pijaci u Aneu u Belgiji, rekao je gradonačelnik Pjer Rondija belgijskoj novinskoj agenciji.
Rondija je naveo da je eksplodirala gasna boca, što je izazvalo požar, koji je uništio dvije drvene kolibe i još dvije oštetio.
On je istakao da je dvoje povrijeđenih u kritičnom stanju.
Rondija je rekao da tužilaštvo istražuje tačan uzrok požara.
Božićna pijaca u Maredsusu u Aneu, južno od Brisela, dobro je poznata u regionu. Otvorena je u petak, 13. novembra i traje šest vikenda, navodi DPA.
Srna
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