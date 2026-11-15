Estonija od 1. decembra zatvara sve granične prelaze sa Rusijom

Estonija namjerava da od 1. decembra zatvori sve granične prelaze sa Rusijom, objavilo je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova na Iksu.

Razlog za to je navodna uloga Rusije u incidentu u estonskoj vojnoj kompaniji "Treod sistems" /Threod Systems/, bez iznošenja dokaza. Estonske vlasti su tokom noći privele osam osoba zbog sumnje da su pokušale da podmetnu požar u proizvođaču dronova "Treod sistems", za koji su rekle da je naručila ruska vojna obavještajna služba GRU, prenosi Rojters. Srna

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