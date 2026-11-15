Logo

Estonija od 1. decembra zatvara sve granične prelaze sa Rusijom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 18:07

Komentari:

0
Estonija od 1. decembra zatvara sve granične prelaze sa Rusijom

Estonija namjerava da od 1. decembra zatvori sve granične prelaze sa Rusijom, objavilo je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova na Iksu.

Razlog za to je navodna uloga Rusije u incidentu u estonskoj vojnoj kompaniji "Treod sistems" /Threod Systems/, bez iznošenja dokaza.

Estonske vlasti su tokom noći privele osam osoba zbog sumnje da su pokušale da podmetnu požar u proizvođaču dronova "Treod sistems", za koji su rekle da je naručila ruska vojna obavještajna služba GRU, prenosi Rojters.

Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Estonija

Rusija

sankcije

Granični prelaz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Neredi i sukobi obilježili su proteste mladih širom Njemačke. U Frankfurtu i Kelnu izgrednici su pljačkali prodavnice, razbijali izloge i napadali policiju, a uhapšen je veliki broj demonstranata.

Svijet

Haos u Berlinu: Policija se obračunavala sa demonstrantima, bunt protiv vojnog roka izmakao kontroli

2 h

0
Avioni se sudarili na aerodromu: Krilo putničkog udarilo u nos teretnog, ima povrijeđenih

Svijet

Avioni se sudarili na aerodromu: Krilo putničkog udarilo u nos teretnog, ima povrijeđenih

2 h

0
policija Njemačka

Svijet

Srpkinja ranjena u Njemačkoj! Muškarac je tukao, pa nanio teže povrede viljuškom

3 h

0
Logo NATO-a istaknut je u Ankari, u Turskoj, 7. jula 2026. godine.

Svijet

NATO otkazuje Samit u Albaniji 2027: Otkrili i razloge

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima